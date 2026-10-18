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Američka influenserka Debra Koltun odlučila je da napusti užurbani život u Las Vegasu i sa svoje dvoje mlađe dece započne novo poglavlje na mirnom italijanskom ostrvu, poznatom po dugovečnosti stanovnika i opuštenom načinu života.

Koltunova je u razgovoru za CNN Travel otkrila kako je odlučila da se preseli u Karloforte, primorsko mesto na malom ostrvu San Pjetro, nedaleko od jugozapadne obale Sardinije. Umesto blještavih svetala, neprekidne gužve i ubrzanog ritma velikog grada, danas uživa u šetnjama pored mora, svežoj hrani i svakodnevici koja joj donosi mnogo više mira.

Foto: Instagram/debcolt

Jedno putovanje promenilo joj je život

Sardinija je poznata kao jedna od takozvanih plavih zona, područja sveta u kojima ljudi često doživljavaju duboku starost, ponekad i 100 ili više godina. Njihov način života povezuje se sa nizom navika, među kojima su pretežno biljna ishrana, svakodnevno prirodno kretanje i umerenost u konzumiranju alkohola.

Pored Sardinije, među plave zone ubrajaju se Okinava u Japanu, Ikarija u Grčkoj, poluostrvo Nikoja u Kostariki i Loma Linda u Kaliforniji.

Debra je odluku o preseljenju donela nakon što je 2023. godine posetila San Pjetro zbog poslovnog zadatka. Trebalo je da bude članica žirija na lokalnom festivalu tune u Karloforteu, mestu sa manje od 6.000 stanovnika.

Tada nije ni slutila da će je upravo taj mirni primorski gradić toliko osvojiti da će godinu dana kasnije odlučiti da se u njega preseli sa dvoje mlađe dece i psima.

„Morala sam da upoznam ritam ostrva“

Kada je 2024. godine stigla na ostrvo, Debra je najpre iznajmila kuću kako bi videla kako će se njena porodica prilagoditi novom okruženju.

„Morala sam da razumem ritam ostrva i da vidim kako ćemo se moja deca i ja prilagoditi nakon života u Las Vegasu, uz veliki grad i blještava svetla“, ispričala je za CNN Travel.

Ispostavilo se da je promena bila mnogo lakša nego što je očekivala. Porodica se brzo navikla na sporiji tempo, blizinu prirode i svakodnevicu u kojoj nema stalne žurbe.

Sada je spremna za sledeći korak kupovinu sopstvene nekretnine, u kojoj bi se trajno skrasila.

„Sada kada smo ovde, spremna sam da napravim sledeći korak i aktivno potražim kuću koju bih kupila. Želim mesto u kojem ćemo zaista pustiti korene i učiniti da ovo malo ostrvo postane naš dom zauvek“, rekla je Debra.

Šetnja do pijace postala je deo svakodnevice

Jedna od najvećih razlika u odnosu na život u Las Vegasu jeste način na koji stanovnici Karlofortea provode dan. Prodavnice, pijace i druge važne lokacije nalaze se relativno blizu jedna drugoj, pa je hodanje uobičajen deo svakodnevnog života.

Upravo takvo prirodno kretanje smatra se jednom od navika koje se često povezuju sa dugovečnošću stanovnika plavih zona.

Karloforte je poznat i po tradicionalnom ribolovu tune, a lokalna kuhinja oslanja se na namirnice iz okruženja i bogatu ribarsku tradiciju.

Debra posebno uživa u jutrima, koja opisuje kao čarobna. Dan započinje udišući morski vazduh, izlažući se jutarnjem suncu i šetajući do lokalne pijace.

Takvi jednostavni rituali postali su joj dragoceni, a ono što je nekada možda smatrala običnim delom dana sada doživljava kao jedan od najvećih životnih luksuza.

„Želela sam zdraviji život i više mira“

Odluka da se preseli nije bila samo želja za promenom okruženja. Debra je želela da pronađe način života koji će joj omogućiti da se posveti zdravlju, porodici i sopstvenom blagostanju.

„Jedan od glavnih razloga zbog kojih smo se odlučili na ovaj korak bio je da prihvatimo zdraviji način života u pravoj plavoj zoni, gde su dugovečnost i dobrobit deo svakodnevice“, objasnila je za CNN.

Dodala je da je Sardiniju i Karloforte izabrala jer je tragala za boljim zdravljem i spokojem.

„Želela sam više mira i tišine. To je spokojan, miran život za kojim sam tragala na ovom prelepom, tihom ostrvu“, istakla je.

Iako i dalje ima dom u Las Vegasu, gde žive njeno dvoje starije dece, Debra priznaje da joj užurbani gradski život više ne nedostaje.

Od neonskih svetala do tišine uz more

Život u Las Vegasu, gradu koji nikada ne spava, bio je potpuno drugačiji od onoga što danas ima na Sardiniji.

„Las Vegas je bio pun blještavih svetala, neprekidne energije i brzog ritma“, opisala je svoj nekadašnji život.

Nasuprot tome, Sardinija joj je donela upravo ono što joj je nedostajalo.

„Sardinija je spokojna. Ostrvo se kreće sopstvenim, blagim ritmom, okruženo prirodnim lepotama i mirom koji prožima svaki deo svakodnevnog života“, rekla je Debra.

Njena priča pokazuje kako jedno putovanje može da promeni pogled na život i podstakne čoveka da preispita šta mu je zaista važno. Za Debru, to više nisu svetla velikog grada ni neprestana aktivnost, već mirna jutra, blizina mora, vreme provedeno sa porodicom i osećaj da je konačno pronašla mesto kojem pripada.

Iako se često govori o tajnama dugovečnosti stanovnika plavih zona, za Debru je najveća promena možda upravo to što je pronašla svakodnevicu u kojoj više ne mora stalno da žuri.