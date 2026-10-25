Ponekad je razlika između prosečne i funkcionalne ishrane upravo u ovim detaljima

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Razlika između crvenog i običnog luka nije samo u boji. Ukus, tekstura i ponašanje tokom pripreme mogu znatno da promene završni rezultat, pa nije svejedno koji ćete staviti u salatu, a koji u gulaš.

Obe vrste mogu da se koriste sirove i termički obrađene, ali svaka ima namenu u kojoj pokazuje svoje najbolje osobine.

Crveni luk je najbolji kada ostaje sirov

Crveni luk ima hrskavu teksturu, upečatljivu boju i svež, intenzivan ukus. Zbog toga je odličan za salate, sendviče, burgere, tortilje, salsu i druga jela u kojima se dodaje bez kuvanja.

Crveni luk Foto: Shutterstock

Od njega se priprema i ukiseljeni luk, koji za kratko vreme dobija jarku ružičastu boju. Dovoljno je da tanke kriške prelijete mešavinom sirćeta, vode, soli i malo šećera.

Ako vam je sirov crveni luk previše ljut, isecite ga i ostavite pet do deset minuta u hladnoj vodi. Potom ga dobro ocedite. Tako će deo oštrine nestati, dok će hrskavost ostati sačuvana.

Može da se dinsta i peče, ali tokom termičke obrade gubi deo prepoznatljive boje. Takođe može da oboji svetle sosove, pirinač ili druge namirnice, što nije uvek poželjno.

Običan luk je pouzdan izbor za kuvanje

Žuti, odnosno običan crni luk, smatra se najuniverzalnijom vrstom u kuhinji. Dok je sirov prilično snažnog ukusa, zagrevanjem postaje mekši, blaži i slađi.

Najbolji je za supe, čorbe, gulaše, variva, sosove, punjena jela i dinstanje mesa. Posebno dobro podnosi dugu termičku obradu, tokom koje njegovi prirodni šećeri dolaze do izražaja.

Običan luk je bolji za kuvanje Foto: Shutterstock

Običan luk je bolji izbor i za karamelizovanje. Pripremajte ga polako na umerenoj temperaturi, uz povremeno mešanje, kako bi postao zlatnosmeđ i razvio bogat, sladak ukus.

Za razliku od crvenog, neće značajno promeniti boju svetlijih jela, pa je praktičniji za svakodnevno kuvanje.

Koji je zdraviji?

Crveni luk boju duguje antocijaninima, biljnim pigmentima sa antioksidativnim svojstvima. Običan luk takođe sadrži korisna biljna jedinjenja, među kojima je kvercetin.

Obe vrste obezbeđuju nešto vlakana, vitamina i drugih hranljivih materija. Nutritivne razlike nisu toliko velike da bi jednu vrstu trebalo proglasiti neuporedivo zdravijom.

Najjednostavnije pravilo glasi: za hrskavost, boju i sveža jela birajte crveni luk, a za dinstanje, supe, sosove i duže kuvanje običan. Ako jednu vrstu nemate, slobodno ih zamenite, uz računanje na malu promenu u ukusu i izgledu jela.

(Kurir.rs/Danas)