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Đina Kinsli (61) iz američke savezne države Teksas tvrdi da je u najboljoj fizičkoj formi u životu, a njen suprug iznenađujuće uživa u pažnji koju drugi muškarci poklanjaju njegovoj seksepilnoj supruzi.

Majka dvoje dece već godinama se bavi treninzima snage, a isprobala je i krosfit. Oslanja se na jednostavnu i zdravu ishranu, a alkohol nije okusila godinama. Botoks i estetske operacije je ne zanimaju, a tvrdi da joj nisu potrebni ni filteri na društvenim mrežama.

"Sa 61 godinu sam u boljoj fizičkoj formi nego što sam bila u dvadesetim, tridesetim, četrdesetim ili pedesetim. I dalje mi je to fascinantno", kaže Đina.

Džina Kinsli Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Njen mladalački izgled privlači i mlađe muškarce. Jedan od njih prišao je čak stalku s tegovima na kojem je vežbala u teretani kako bi "pozajmio" njene bučice. Zatim se vratio još nekoliko puta...što je već teško moglo da se smatra slučajnošću. Đina nosi burmu i ne traži flert, ali joj pažnja mlađih muškaraca ipak prija.

Ako mislite da je njen suprug zbog toga ljubomoran, varate se.

"Navikao se na takvu pažnju i, iskreno, to mu se sviđa", smeje se Đina. Njen suprug je pritom devet godina mlađi od nje, iako ljudi često misle upravo suprotno. I sam se, navodno, šali da ga većina ljudi poznaje prvenstveno kao "Đininog muža".

Ipak, nije uvek tako lako prihvatala starenje.

Džina Kinsli Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Šezdeseti rođendan ju je zatekao nespremnu i doneo joj i određenu tugu. Na kraju je ipak odlučila da se nikako neće povući iz javnosti. Kada je na internetu počela da priča o svom putu ka boljoj fizičkoj kondiciji, javile su joj se hiljade žena koje njena priča inspiriše i motiviše da rade na sebi.

"Ne pokušavam ponovo da imam 30 godina. Ne želim ponovo da imam 30 godina. Zaista sam u najboljoj formi u celom svom životu. "Ali najveća razlika zapravo nije fizička – to je samopouzdanje", izjavila je Đina.

"Starenje ne mora značiti da ćemo prestati da budemo primećene", poručuje Đina i ohrabruje žene širom sveta.

(Kurir.rs/Superžena)

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