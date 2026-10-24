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Pevačica i glumica Šer oduvek je bila sinonim za ekcentrični stil, a nedavno je priznala da sigurno ne bi bila modna ikona da nije bilo američkog dizajnera Boba Mekija, poznatog kao "sultan šljokica".

- Bez Boba, sigurno ne bih bila modna ikona, jer je Bob zaista bio toliko važan u tome da izgradim stil. Radila sam i druge stvari sama, ali Bob je zaista bio osoba koja me je gurnula u te prave glamurozne trenutke- rekla je Šer, a preneo je Page Six.

A on je bio zadužen i za njeno kultno, kontroverzno izdanje. Naime, Šer je uvek bila ispred svog vremena, pa je tako takozvane "gole haljine" nosila još u prošlom veku, mnogo pre nego što su postale modni trend.

Naime, ona se još 1974. godine na Met gali pojavila u goloj haljini, providnom modelu ukrašenom kristalima i perjem.

Ova kreacija je bila napravljena od potpuno providne mreže sa vezom po celoj površini. Na rub i rukave je bilo ušivano perje, koje se pomeralo na vetru dok je hodala.

Izdanje pevačice je tada izazvalo veliki šok, jer se smatralo previše provokativnom za jedan kulturni događaj, a danas se ovaj stajling svrstava među kultna izdanja sa Met Galeikada.

Kao što smo rekli, iza ovog kontroverznog izdanja stoji američki dizajner Bob Meki, koji je bio i pevačicin veliki prijatelj.

- Bobovu odeću ste mogli da nosite i naopačke. Bila je tako lepo napravljena. Drugi ljudi su možda kopirali njegove haljine, ali ih nisu stvarali kao on- rekla je Šer.

Pevačica je priznala da je omiljeni trenutak saradnje sa Mekijem bila upravo kontroverzna haljina sa Met gale.

- Bob, Vogue i ja smo decenijama snimali haljine od 1920-ih do 1970-ih. Kada smo išli na Met galu, nisam imala pojma šta da obučem, i pomislila sam Bobe, šta kažeš na ovu haljinu (sa snimanja)?- prisetila se i otkrila dosad nepoznate detalje:

- Tajna haljine koju ljudi ne znaju jeste da je napravljena od materijala koji je bio ilegalan u Americi, a zove se sufle.-

Štaviše, interesantno je da je nemačka glumica i pevačica Marlen Ditrih bila ta koja je prokrijumčarila tkaninu u SAD u Makijevo ime.

Marlen Ditrih Foto: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

- Sećam se da sam došla na probu i mogla sam da vidim ovu malu kuhinju. Jedna žena je vadila stvari iz frižidera i bacala ih u kantu za smeće. Nisam imala pojma šta radi- rekla je Šer za Vogue.

- Pa sam rekla Bobe, ko je to? A on je rekao: To je Marlen Ditrih! Ona je donela materijal od kog smo pravili haljinu.-

VIDEO: Met Gala