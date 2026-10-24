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Iako nije tema za svakodnevne razgovore uz kafu, pogled u WC šolju nakon obavljanja nužde navika je koju ima čak osamdeset odsto ljudi. Iako mnogima deluje neprijatno, gastroenteroloziističu da je reč o izuzetno zdravoj praksi koja može pomoći da na vreme uočite prve signale zdravstvenih promena.

Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

Zanimljivo je da mlađe generacije, pre svega milenijalci, najmanje gledaju u šolju, iako istovremeno prijavljuju najviše problema sa varenjem. Stručnjaci veruju da se mlađi ljudi više oslanjaju na aplikacije i pametne satove koji im “prate zdravlje”, umesto da obrate pažnju na jednostavne, fizičke znakove koje im telo šalje.

Proveravanje toalet papira nakon nužde uglavnom ima higijensku svrhu, ali brzinski pogled u šolju daje mnogo širu sliku o radu organizma.

Šta boja i oblik stolice mogu da vam otkriju?

- Zdrava stolica je tipično smeđe boje, kobasičastog oblika i blago naborane površine. Svaka nagla ili dugotrajna promena teksture i boje ukazuje na to da se u organizmu nešto dešava:

- Tamna ili crna boja: Može ukazivati na krvarenje u gornjem delu sistema za varenje (poput čira), ali je često i posledica uzimanja lekova sa gvožđem ili konzumiranja tamne hrane.

Stomačni problemi Foto: Shutterstock

- Tragovi crvene boje: Često su posledica hemoroida ili bezazlenih iritacija, ali mogu ukazivati i na ozbiljnije upalne procese. Ponekad je uzrok sasvim jednostavan – ako ste jeli cveklu ili hranu sa dosta crvene boje.

- Bleda ili sivkasta nijansa: Može biti znak da postoji problem sa žučnim putevima ili jetrom.

- Tvrda stolica u vidu kuglica: Jasna poruka da vam nedostaje tečnosti, vlakana u ishrani ili da se slabo krećete.

- Suviše tanka stolica: Ako se javlja povremeno nije razlog za brigu, ali ako potraje duže vreme, valja se posavetovati sa lekarom jer

Kada se treba obratiti lekaru?

Dnevne, sitne varijacije u varenju su sasvim normalne i zavise od toga šta ste tog dana jeli i koliko ste vode popili. Zbog toga nema razloga za paniku niti detaljne analize svakog dana.

Međutim, ako primetite promenu koja traje nedeljama ili je praćena bolovima u stomaku i naglim gubitkom težine, vreme je za konsultaciju sa stručnjakom. Lekari naglašavaju da im ove teme nimalo nisu neprijatne i da je iskren razgovor najbrži put do rešavanja problema.

VIDEO: Saveti gastroenterologa