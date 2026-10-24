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Branislav Miltojević (1956–2026), filmski i strip kritičar, publicista i istraživač kulturne istorije Niša, preminuo je iznenada u subotu, 24. oktobra, saopštili su iz Društva književnika Niša.

Miltojević je tokom više od tri decenije rada pisao o filmu, stripu i medijima, beležeći njihov razvoj i istražujući vezu između popularne kulture i širih društvenih kretanja. Svojim tekstovima, knjigama i studijama sačuvao je značajan deo kulturne istorije Niša i juga Srbije.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a tokom karijere radio je u Radio Nišu i "Narodnim novinama". Posebno se bavio filmskim i stripskim stvaralaštvom, ali i istorijom niških bioskopa, manifestacije Filmski susreti, kao i pionira filma i fotografije u ovom delu Srbije.

Autor je brojnih knjiga i studija, među kojima su "Rani radovi Želimira Žilnika", "Antologija niškog stripa", "Podeljen ekran", "Digitalni strip" i "Niški filmski leksikon". Njegov rad odlikovala je posvećenost autorima i pojavama koji su često ostajali izvan glavnih tokova kulturne istorije.

Pored dugogodišnjeg kritičarskog i publicističkog rada, Miltojević se bavio i književnošću. Za rukopis romana "Depjesaž" 2023. godine dobio je nagradu "Slaviša Nikolin Živković", koju dodeljuju Društvo književnika i književnih prevodilaca Niša i Grad Niš.

Ovo priznanje potvrdilo je i vrednost njegovog književnog stvaralaštva, koje je bilo manje poznato široj javnosti od njegovog višedecenijskog rada u oblasti filmske i strip kritike.

Branislav Miltojević iza sebe je ostavio obimnu bibliografiju i brojna svedočanstva o razvoju filma i stripa u Nišu i Srbiji. Njegov rad predstavlja važan doprinos beleženju i očuvanju kulturne istorije ovog prostora.

Tačan termin i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

(Kurir.rs/Telegraf)