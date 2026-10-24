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Umesto da odmah kupujete skup uređaj za odvlaživanje vazduha, možete da isprobate jednostavan trik sa sastojkom koji upija vlagu.

Kada temperature počnu da padaju, mnogi se suočavaju sa istim prizorom, prozori su ujutru prekriveni kapljicama vode, a na prozorskim daskama stvaraju se male lokve.

Iako deluje bezazleno, kondenzacija može da dovede do ozbiljnijih problema ako se vlaga dugo zadržava u domu.

Vlažne površine pogoduju razvoju buđi, naročito oko prozorskih ramova, na spojevima i uz ivice zidova. Osim što ostavlja tamne tragove, višak vlage može da ošteti boju, malter, tapete, drvene prozorske daske, pa čak i podove. Dugotrajna vlaga može da utiče i na stanje prozorskih zaptivki i okova.

Šta staviti na prozorsku dasku da bi se smanjila vlaga?

Jedan od jednostavnih trikova podrazumeva upotrebu silikagela, sitnih granula koje upijaju vlagu. Dovoljno je da manju količinu sipate u šolju ili drugu otvorenu posudu i postavite je na prozorsku dasku. Granule vremenom upijaju vlagu iz neposrednog okruženja, pa mogu da pomognu u smanjenju vlažnosti.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Kada se zasite, potrebno ih je zameniti ili osušiti u skladu sa uputstvom proizvođača. Ako se kondenzacija javlja na više prozora, možete postaviti posebnu posudu na svaku ugroženu dasku.

Kao pristupačnija alternativa ponekad se koristi i obična kuhinjska so, koja takođe može da upija vlagu. Ipak, njen učinak je ograničen, a potrebno ju je menjati kada se ovlaži i slepi.

Da li saksija na prozoru može da spreči kondenzaciju?

U nekim savetima za domaćinstvo pominju se i saksije od neglazirane terakote, jer ovaj porozni materijal može da upije određenu količinu vlage. Međutim, saksija nije zamena za sredstvo za upijanje vlage i ne treba očekivati da će sama rešiti problem zamagljenih prozora.

Važno je i da se ne preteruje sa zalivanjem sobnih biljaka koje stoje na prozorskoj dasci, jer vlažna zemlja i voda u podmetačima mogu dodatno da povećaju vlažnost vazduha.

Kako da se kondenzacija ne vraća svakog jutra?

Iako trikovi sa silikagelom i solju mogu da pomognu u neposrednoj blizini prozora, oni ne rešavaju uzrok problema ako je vlažnost vazduha u prostoriji previsoka. Zato je važno redovno provetravati prostorije, koristiti aspirator tokom kuvanja i ventilaciju u kupatilu, kao i izbegavati sušenje veša u slabo provetrenim sobama.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Ako se voda svakodnevno sliva niz staklo ili se buđ već pojavila na zidovima, potrebno je proveriti nivo vlažnosti, provetravanje i stanje prozora. U takvim slučajevima samo postavljanje šolje sa granulama neće biti dovoljno.

Najvažnije je da vlagu ne ignorišete: jednostavna rešenja mogu da budu korisna kao dopuna, ali redovno provetravanje i uklanjanje izvora prekomerne vlage ostaju ključni za suve prozore i zdraviji dom.

VIDEO: Buđ u kupatilu