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Nišlijka Miona se udala u SAD preko rijaliti programa "90 dana do venčanja" sa jutjuberom Džibrijem kojeg je srpska javnost dobro upoznala. Nakon ljubavnog kraja pronašla je novu sreću koju je sada krunisala veridbom.

Foto: Instagram/Mionabell

Miona već godinama uživa u ljubavi sa Terzelom Ronom sa kojim je nedavno kupila i kuću koju je preuredila prema svojim željama. Sada su ljubav krunisali vereničkim prstenom što je lepa Nišlijka otkrila na društvenim mrežama.

Miona ponovo pred brakom

Nakon razvoda, Miona nije mnogo gubila vreme. Pala je u zagrljaj poznanika Terzela Rona. Kako je svojevremeno rekla, oni su se poznavali jer su iz iste industrije i u jednom trenutku se između njih stvorila sjajna energija.

"Vozio se satima da bi došao da me vidi i imali smo sastanak koji je trajao 24 sata!"