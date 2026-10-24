Slušaj vest

Nišlijka Miona se udala u SAD preko rijaliti programa "90 dana do venčanja" sa jutjuberom Džibrijem kojeg je srpska javnost dobro upoznala. Nakon ljubavnog kraja pronašla je novu sreću koju je sada krunisala veridbom.

Miona Bel
Foto: Instagram/Mionabell

Miona već godinama uživa u ljubavi sa Terzelom Ronom sa kojim je nedavno kupila i kuću koju je preuredila prema svojim željama. Sada su ljubav krunisali vereničkim prstenom što je lepa Nišlijka otkrila na društvenim mrežama.

Ne propustitePop kulturaNišlijka Miona kupila kuću u Americi i mlati pare: Bila u rijalitiju, a evo od čega sada zarađuje bogatstvo
Mion.jpg

Miona ponovo pred brakom

Nakon razvoda, Miona nije mnogo gubila vreme. Pala je u zagrljaj poznanika Terzela Rona. Kako je svojevremeno rekla, oni su se poznavali jer su iz iste industrije i u jednom trenutku se između njih stvorila sjajna energija.

"Vozio se satima da bi došao da me vidi i imali smo sastanak koji je trajao 24 sata!"

Ne propustiteZanimljivostiNišlijka se udala u SAD preko rijaliti programa, pa otkačila muža čim je došla do papira: Miona ima milionski biznis, a evo kome je pala u zagrljaj
Bell Mionna.jpg
ŽenaOTIŠLA IZ SRBIJE, PA NAPRAVILA MILIONSKI BIZNIS: Miona iz Niša ima 25 godina i više od MILION DOLARA na računu (VIDEO)
miona.jpg
Pop kulturaNIŠLIJKU OPTUŽUJU DA JE RAZMAŽENA DIVA I DA LAŽIRA SIROMAŠTVO! Pričala da nema DINARA, a vozi PORŠE: Evo ko je popularna Srpkinja!
miona.jpg
DruštvoOdbili Beverli Hils zbog Beograda! Poznati Amerikanac doneo šokantnu odluku: Naše dete se neće roditi u Americi, već u Srbiji, a evo i zašto
Džibri Bel, Dajana Gudić

02:11
Srpska snajka o paradajz turistima Izvor: Tiktok/ladynaledy8