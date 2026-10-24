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Retrogradni Merkur počinje 24. oktobra i traje do 13. novembra 2026, a ceo period odvija se u Škorpiji, uz naglasak na preispitivanje i vraćanje starim temama.

Astrolozi zato najavljuju vreme preispitivanja, vraćanja na stare teme i suočavanja sa osećanjima koja nismo do kraja razjasnili.

Poruke kasne, dogovori koji se iznenada menjaju i razgovori za koje smo mislili da su odavno završeni – prema astrološkim tumačenjima, retrogradni Merkur donosi upravo takve situacije.

Merkur kreće retrogradno u subotu, 24. oktobra 2026, i nastavlja prividno kretanje unazad do 13. novembra. U astrologiji se Merkur povezuje sa komunikacijom, razmišljanjem, putovanjima, dokumentima i tehnologijom, pa se njegov retrogradni hod tradicionalno tumači kao period u kojem treba više pažnje posvetiti dogovorima, planovima i važnim odlukama.

Ovaj tranzit ima još jednu zanimljivost: odvija se u Škorpiji, znaku koji se u astrologiji povezuje sa intenzivnim emocijama, tajnama, poverenjem i dubokim promenama. Uz to, u istom periodu i Venera je retrogradna u Škorpiji, što astrolozi tumače kao dodatni podsticaj za preispitivanje ljubavnih odnosa, privlačnosti i starih emotivnih priča.

Foto: Sean Prior / Alamy / Profimedia

Prema astrološkom tumačenju, uticaji takozvanog perioda senke mogu se osećati i pre i posle samog retrogradnog kretanja. Ipak, važno je imati na umu da su ovakva predviđanja deo astrologije, a ne naučno potvrđeni uticaji planeta na svakodnevne događaje.

Škorpije bi, prema astrologiji, mogle posebno da se zamisle nad sopstvenim odlukama, načinom na koji se predstavljaju drugima i odnosima koji su im važni. Period oko rođendana često je prilika za lični osvrt, a retrogradni Merkur u ovom znaku simbolično naglašava upravo takva pitanja.

Šta treba uraditi pre retrogradnog Merkura Foto: Shutterstock

Moguće je da se ponovo otvore razgovori za koje su Škorpije verovale da su završeni ili da postanu svesnije onoga što im u nekom odnosu smeta. U ljubavi bi trebalo izbegavati impulsivne reakcije i zaključke donete na osnovu nepotpunih informacija.

Posebnu pažnju astrolozi posvećuju 4. novembru, kada se Merkur, prema astrološkim proračunima, poravnava sa Suncem. Ovaj položaj naziva se kazimi i u astrologiji se simbolično povezuje sa jasnijim uvidima i mogućnošću da se neke dileme sagledaju iz drugog ugla.

Savet za Škorpije: ne morate odmah da odgovorite na svaku poruku niti da donesete odluku čim se pojavi dilema. Ponekad je upravo kratka pauza ono što je potrebno da biste jasnije sagledali situaciju.