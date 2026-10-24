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Polubrat Megan Markl, Tomas Markl Mlađi, zatražio je oproštaj od vojvotkinje od Saseksa nakon što je godinama stajao na strani njihovog oca, Tomasa Markla Starijeg, i javno se sukobljavao sa njom. Kako tvrdi, odluku je promenio nakon što je među očevim stvarima pronašao veliku količinu materijala za koji sumnja da prikazuje seksualno zlostavljanje dece, a koji je potom predao policiji.

Tomas Mlađi ranije je ismevao Megan na društvenim mrežama i na svom Jutjub kanalu. Tokom sukoba koji su pratili njenu vezu i brak sa princom Harijem 2018. godine, čak je nosio periku i haljinu kako bi je imitirao.

Šezdesetogodišnji Tomas, koji je četiri godine brinuo o svom ocu narušenog zdravlja u kući na Filipinima, razgovarao je sa britanskim listom „San on Sandej“ nakon što je policiji za zaštitu dece u gradu Cebu predao četiri kutije sa, kako navodi, uznemirujućim materijalom.

„Tako mi je žao, Megan. Sada znam da sam poslednjih devet godina štitio pogrešnu osobu“, poručio je.

„Nakon svega što sam video, verujem da je čovek koga sam branio i o kome sam brinuo čudovište. Sada tačno znam zašto više ne razgovaraš s njim i zašto mu ne dozvoljavaš da upozna Harija ili svoje unuke“, rekao je Tomas Mlađi.

Dodao je da ga je sramota što je godinama stajao na očevoj strani dok su Megan i njihov otac bili u sukobu.

Megan Markl Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

„Znam da nismo bliski, ali i dalje se sećam kako sam te držao kada si bila beba i brinuo o tebi dok si bila mala. Zato te molim da prihvatiš moje izvinjenje. Želim tebi i tvojoj porodici sve najbolje u budućnosti“, poručio je.

U očevim stvarima pronašao telefone, računare i fotografije

Prema njegovim tvrdnjama, sporne materijale pronašao je dok je Tomas Markl Stariji, koji ima 82 godine, boravio u Sjedinjenim Američkim Državama radi lečenja.

U medijima su se pojavile tvrdnje da među pronađenim sadržajem postoji i fotografija na kojoj je Tomas Stariji navodno prikazan tokom seksualnog odnosa sa devojčicom koja deluje maloletno. Ove navode treba posmatrati kao nepotvrđene optužbe, a Tomas Markl Stariji negirao je optužbe koje su mu stavljene na teret.

Nakon što je „San“ prvi objavio priču, Megan (45) otkrila je da je nedugo nakon venčanja sa princom Harijem saznala za „uznemirujuće i zabrinjavajuće“ tvrdnje o svom ocu.

Bliska prijateljica vojvotkinje izjavila je da joj je laknulo jer je, kako smatra, njen otac konačno predmet odgovarajuće istrage.

Tomas Mlađi postao je očev negovatelj nakon što je Tomas Stariji 2022. godine doživeo moždani udar opasan po život. U januaru 2025. preselili su se iz svojih domova u Meksiku i započeli novi život u gradu Cebu, na Filipinima, živeći nekoliko kuća jedan od drugog.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Međutim, zdravlje starijeg Tomasa dodatno se pogoršalo u decembru, kada je zbog krvnog ugruška lekarima bilo neophodno da mu amputiraju levu nogu ispod kolena.

Tomas Mlađi organizovao je njegov povratak u SAD u maju, dok je očevu imovinu smestio u skladište.

Šokantno otkriće usledilo je kada je među porodičnim uspomenama tražio mobilni telefon. Kako je rekao, naknadnim pregledom telefona, računara, kamera i DVD diskova pronađene su, prema njegovim tvrdnjama, stotine, možda čak i hiljade fotografija i video-snimaka seksualnog zlostavljanja dece.

Naveo je da su na pojedinim snimcima bile žrtve koje nisu imale više od deset ili jedanaest godina.

„To je bio očev telefon, u kome su bili sačuvani moj broj i broj moje sestre, ali je bio prepun najgorih slika koje sam ikada video. To je nešto što ne možete da izbrišete iz sećanja, ma koliko se trudili“, ispričao je.

„Osetio sam vrtoglavicu kada sam to video. Bio sam potpuno užasnut. Zatim sam pogledao gomile drugih telefona, računara i kamera i pomislio: 'Bože moj, tamo će biti još toga'“, dodao je.

Priznao je da se plašio da bi i sam mogao da bude uhvaćen sa takvim materijalom, ali da je istovremeno osećao snažan bes.

„Tada sam odlučio da moram da prijavim oca nadležnim organima i bar pokušam da uradim pravu stvar. Svaki delić ljubavi i odanosti koji sam ikada osećao prema njemu nestao je onog trenutka kada sam video taj telefon. Odlučio sam da mora da se suoči sa zakonom zbog te jadne dece“, rekao je.

Obratio se FBI-ju, ali tvrdi da isprva nije dobio odgovor

Tomas Mlađi odlučio je da kontaktira američki Federalni istražni biro (FBI), verujući da je njegov otac u nadležnosti američkih vlasti jer je u to vreme živeo u Pensilvaniji.

Međutim, tvrdi da je njegov prvi poziv dežurnoj službi shvaćen olako. Prema njegovim rečima, nije dobio odgovor ni nakon što je kontaktirao Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu, kao ni policiju u Pensilvaniji.

Zbog toga je odlučio da prikupi još dokaza i pregleda ostatak očevih stvari. Iz skladišta je izvukao četiri velike kartonske kutije, a lokalni informatički stručnjak pomogao mu je da pristupi sadržaju tri računarska hard-diska.

„Mislio sam da je telefon užasan, ali kada je čovek uključio hard-disk, bilo je kao da je otvorio vrata pakla“, ispričao je.

Među predmetima se, kako navodi, nalazila i knjiga sa naizgled bezazlenim koricama, naslovljena „Fotografije dece Luisa Kerola: četiri studije nagih tela“. Prema njegovim rečima, u knjizi su se nalazile stare fotografije nagih devojčica, a između stranica pronašao je i trake negativa od 35-milimetarskog filma.

Njegov otac radio je kao direktor rasvete u Holivudu i bio je iskusan fotograf koji je umeo samostalno da razvija filmove. Ipak, Tomas Mlađi naglasio je da ne može sa sigurnošću da tvrdi ko je napravio pronađene fotografije.

„Mogao sam da vidim najmanje jednu fotografiju na kojoj bradati muškarac siluje veoma mladu devojčicu iz Azije. Na drugom razvijenom negativu bile su dve nage učenice“, naveo je.

Daljom analizom jednog od hard-diskova pronađen je i PDF dokument sa profesionalnom biografijom Tomasa Markla Starijeg. U njemu su se nalazile njegove nekadašnje adrese i brojevi telefona u Holivudu, podaci o profesionalnom iskustvu, veštinama i dostignućima, uključujući tri nagrade Emi za izuzetnost u oblasti rasvete.

Na istom hard-disku, pored spornih fotografija i biografije, nalazila se i preuzeta fotografija odnosno snimak Megan Markl tokom obraćanja na jednom događaju za žene u Ujedinjenim nacijama. Pronađena je i stranica za prijavljivanje na Fejsbuk, povezana sa telefonskim brojem iz oblasti San Dijega koji je, prema Tomasovim tvrdnjama, bio registrovan na njegovog oca.

„Mogu iskreno da kažem da više nisam ista osoba od dana kada sam pronašao sve te stvari. Ali nemam apsolutno nikakvih nedoumica kada je reč o tome da ih predam policiji“, rekao je.

„Sada znam zašto je želeo da bude sam“





Tomas Mlađi prisetio se i detinjstva, tokom kog je porodica živela u različitim kućama. Tvrdi da je u svakom domu postojala zaključana prostorija u koju niko osim njegovog oca nije smeo da ulazi.

„To su bile prostorije u koje nam je bio zabranjen pristup, a obično su bile zaključane katancem. Imao je kuće u Čikagu, Holivudu i Meksiku i svuda je bilo isto. Mislili smo da je normalno da tata ima takvu sobu“, ispričao je.

Prema njegovim rečima, otac bi pobesneo ukoliko bi neko ušao u prostoriju dok je on za računarom, a zatim danima ne bi razgovarao sa članovima porodice.

„Sada znam zašto je želeo da bude sam. Od toga mi je muka“, rekao je.

Tomas Mlađi tvrdi da je već isplakao sve suze i da nema nameru da ikada više razgovara sa ocem kome je nekada bio veoma privržen.

„On nije zdrav čovek, ima 82 godine, izgubio je nogu i živi u medicinskoj ustanovi, tako da možda neće još dugo poživeti. Ali za mene je već mrtav i neću ga oplakivati“, izjavio je.

Dodao je da neće održati govor na očevom pogrebu, niti će prisustvovati sahrani.

Pokrenuta istraga na Filipinima, uključio se i FBI



Slučaj je dospeo do nadležnih institucija na Filipinima. Istražitelji iz grada Cebu, koji rade u okviru Međuinstitucionalnog saveta za borbu protiv trgovine ljudima, pokrenuli su istragu koju vodi specijalizovani Centar za zaštitu žena i dece.

Američki FBI potvrdio je da je primio sadržaj petostranične izjave Tomasa Mlađeg, u kojoj je opisao šta je pronašao u kutijama. Očekuje se da bi američke vlasti mogle da pokrenu i sopstvenu istragu.

Tomas Markl Stariji trenutno se nalazi u ustanovi za negu i rehabilitaciju na Floridi, gde mu podršku pruža ćerka Samanta (60).

Predstavnici specijalizovane radne grupe Centra za zaštitu žena i dece odbili su da komentarišu slučaj.

Važno je naglasiti da su navodi o pronađenom materijalu i eventualnoj umešanosti Tomasa Markla Starijeg predmet istrage i da nisu predstavljeni kao pravosnažno utvrđene činjenice. On je negirao optužbe koje su mu upućene.