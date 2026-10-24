Slušaj vest

Karmen Elektra, koja je i decenijama nakon slave u seriji „Čuvari plaže“ zadržala status seks-simbola, pojavila se na gala večeri „Dancers Against Cancer’s Gala of the Stars“ u Los Anđelesu. Glumica i model (54) za događaj, održan ovog četvrtka, odabrala je dugu crnu haljinu sa prozirnim korsetom.

Crna haljina istakla njenu figuru

Nekadašnja plavuša odlučila je da promeni imidž i svoju prepoznatljivu svetlu kosu zameni tamnijom nijansom. Nosila je dugu, uz telo pripijenu crnu haljinu, čiji je gornji deo bio proziran, dok je smeđu kosu pustila da pada u blagim talasima.

Izgled je upotpunila šminkom kojom je naglasila oči, i ružem u nude nijansi.

1/6 Vidi galeriju Karmen Elektra Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Proslavila se u „Čuvarima plaže“, a umetničko ime dobila od Prinsa

Karmen Elektra postala je svetski poznata 1997. godine, kada je dobila ulogu Lani Mekenz i pridružila se glumačkoj ekipi popularne serije „Čuvari plaže“. Time je zauzela mesto koje je proslavila Pamela Anderson i postala jedno od najprepoznatljivijih lica televizijskog hita o spasiocima.

Rođena kao Tara Li Patrik, karijeru je započela kao pevačica u Mineapolisu, gde je privukla pažnju muzičara Prinsa. Upravo joj je on dao umetničko ime Karmen Elektra.

Status jedne od najpoznatijih pinap devojaka kasnih devedesetih godina osigurali su joj pojavljivanje u časopisu „Plejboj“, uloga u „Čuvarima plaže“ i angažman u emisiji MTV-ja „Singled Out“.



Iako je godinama važila za jednu od najvećih seks-simbola svoje generacije, Elektra je ranije priznala da sebe nije doživljavala na taj način.

1/7 Vidi galeriju Karmen Elektra Foto: Profimedia

„Zapravo ne“, rekla je u razgovoru za magazin „Roling stoun“, odgovarajući na pitanje da li je sebe smatrala seks-simbolom.

„Odabrala sam taj put jer sam se tako osećala i zapravo nisam razmišljala o sebi kao o seks-simbolu. Kada bi mi ljudi to govorili, bila bih iznenađena, ali sam to prihvatala kao kompliment. Postojalo je toliko seks-simbola kojima sam se tada divila, a divim im se i danas“, objasnila je glumica.

Decenijama kasnije, međutim, svoj seksepil prihvata kao deo sebe i ne ustručava se da govori o tome.

„Volim da budem seksi. Mislim da to daje osećaj moći“, izjavila je za „Foks njuz digital“.

(Kurir.rs/Index)

01:00 PAMMY UPDO JE FRIZURA KOJU ĆE OVE JESENI SVI NOSITI: Pravi se lako, a dobro pristaje svim dužinama kose Izvor: TikTok/shaaynemarie

Karmen Elektra, koja je i decenijama nakon slave u seriji „Čuvari plaže“ zadržala status seks-simbola, pojavila se na gala večeri „Dancers Against Cancer’s Gala of the Stars“ u Los Anđelesu. Glumica i model (54) za događaj, održan ovog četvrtka, odabrala je dugu crnu haljinu sa prozirnim korsetom.

Crna haljina istakla njenu figuru

Nekadašnja plavuša odlučila je da promeni imidž i svoju prepoznatljivu svetlu kosu zameni tamnijom nijansom. Nosila je dugu, uz telo pripijenu crnu haljinu, čiji je gornji deo bio proziran, dok je smeđu kosu pustila da pada u blagim talasima.

Izgled je upotpunila šminkom u stilu smoky eyes, kojom je naglasila oči, i ružem u nude nijansi.

Proslavila se u „Čuvarima plaže“, a umetničko ime dobila od Prinsa

Karmen Elektra postala je svetski poznata 1997. godine, kada je dobila ulogu Lani Mekenz i pridružila se glumačkoj ekipi popularne serije „Čuvari plaže“. Time je zauzela mesto koje je proslavila Pamela Anderson i postala jedno od najprepoznatljivijih lica televizijskog hita o spasiocima.

Rođena kao Tara Li Patrik, karijeru je započela kao pevačica u Mineapolisu, gde je privukla pažnju muzičara Prinsa. Upravo joj je on dao umetničko ime Karmen Elektra.

Status jedne od najpoznatijih pinap devojaka kasnih devedesetih godina osigurali su joj pojavljivanje u časopisu „Plejboj“, uloga u „Čuvarima plaže“ i angažman u emisiji MTV-ja „Singled Out“.

„Volim da budem seksi“: Nikada se nije osećala kao objekat

Iako je godinama važila za jednu od najvećih seks-simbola svoje generacije, Elektra je ranije priznala da sebe nije doživljavala na taj način.

„Zapravo ne“, rekla je u razgovoru za magazin „Roling stoun“, odgovarajući na pitanje da li je sebe smatrala seks-simbolom.

„Odabrala sam taj put jer sam se tako osećala i zapravo nisam razmišljala o sebi kao o seks-simbolu. Kada bi mi ljudi to govorili, bila bih iznenađena, ali sam to prihvatala kao kompliment. Postojalo je toliko seks-simbola kojima sam se tada divila, a divim im se i danas“, objasnila je glumica.

Decenijama kasnije, međutim, svoj seksepil prihvata kao deo sebe i ne ustručava se da govori o tome.