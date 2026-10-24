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U našoj zemlji je gotovo u tajnosti ove godine snimana serija "Teslina pošiljka", prvi projekat u okviru nove franšize "Nasleđe" produkcijske kuće "Film distrikt", u režiji Nemanje Ćeranića i Ljubomira Božovića, koja donosi mističnu priču o zagonetnoj pošiljci čija istraga vodi do Tesline zaostavštine, prenete iz Amerike u Beograd nakon njegove smrti. I sada već nema sumnje da ćemo imati novi TV hit, ali u svetskim razmerama.

Stefan Kapičić kao novinar Novak Ivanović Foto: Nemanja Miščević/promo

Glavni junak Novak Ivanović, koga igra Stefan Kapičić, što je otkrio u razgovoru za Kurir, upada u trilerski zaplet posle smrti kolege Roberta, koji nije stigao da mu otkrije razlog zakazanog susreta. Iznenada se nalazi u svetu tajnih arhiva, tajnih društava, porodičnog nasleđa, delimičnih tragova dokumenata i neobične Tesline pošiljke koja može da promeni svet. Motiv za seriju je istoimeni roman Vanje Bulića, koji ima čak 11 delova.

Izgorela Narodna biblioteka

- Kad rešiš tajnu iz prošlosti, rešićeš ono što ti se događa danas. Ovo je malo specifičnija priča u kojoj je, u principu, glavni junak Narodna biblioteka. Kao deca u školi smo učili da je Narodna biblioteka srušena i da su sve knjige izgorele. A podnaslov moje knjige "Teslina pošiljka" je: "Kad knjiga izgori, pepeo progovori" - otkrio je Vanja Bulić, autor romana "Teslina pošiljka" tokom snimanja.

Vanja Bulić sa ženskim delom autorske i glumačke ekipe Foto: Nemanja Miščević/promo



Stefan Kapičić je u ceo ovaj projekat "Nasleđe" ušao kao glavni glumac i koproducent.

- "Nasleđe" je igrani serijal koji istražuje misterije, teorije zavere i danas relevantne priče koje svoje korene imaju u srpskoj istoriji, bližoj i daljoj. Prvi projekat koji realizujemo u okviru "Nasleđa" je "Teslina pošiljka", serija od osam epizoda, prema romanu Vanje Bulića, čije je emitovanje planirano za prvu polovinu 2027, u koprodukciji sa RTS i "TS medije". U njoj igram glavnu ulogu, novinara Novaka Ivanovića, a učestvujem i kao koproducent. U pitanju je savremena misterija sa elementima trilera i avanture, ali i s lakšim, zabavnim tonom. Želeli smo da napravimo dinamičnu seriju punu neočekivanih obrta, koja će publici doneti nešto sveže, drugačije i, pre svega, zabavno - rekao je glumac, koji je odlučio sa porodicom da se vrati u domovinu.

serija Teslina pošiljka Foto: Nemanja Miščević/promo

Spoje epohe i savremene priče

Stefana je ovoj priči privukao i Nikola Tesla:

- Naša ideja je da ličnosti i događaje iz naše prošlosti približimo publici kroz savremenu misteriju i istorijski triler, a ne kroz klasičnu istorijsku dramu. "Teslina pošiljka" ima upravo ono što smo tražili, snažnu istorijsku osnovu i zaplet koji funkcioniše kao savremeni triler. Roman Vanje Bulića je bio polazište za seriju u kojoj se događaji iz različitih epoha prepliću s današnjicom. Nikola Tesla je jedan od najvećih naučnih umova i jedno od najprepoznatljivijih naših imena u svetu. Njegov život i rad i danas su predmet brojnih istraživanja, ali i teorija zavere, nagađanja i neodgovorenih pitanja. Upravo taj spoj istorijskih činjenica, misterija i fikcije pružio nam je mogućnost da ispričamo jednu uzbudljivu i nepredvidivu priču.

serija Teslina pošiljka Foto: Nemanja Miščević/promo



Zapažene uloge u novoj seriji imaju i Mirjana Joković, Predrag Miki Manojlović i Miodrag Radonjić. Prateći tragove koje ima, Novak, izmanipulisan, postaje vodič mnogima koji su opsednuti Teslinom pošiljkom. Jedna od lokacija na kojoj se traga za odgovorima jeste i gerontološki centar.

- Žarko je naučnik koji pokušava da dešifruje Teslinu pošiljku. Čovek koji ima deo šifre ili koji sigurno zna deo šifre - ja znam jedan deo, ali ne znamo celu šifru - nalazi se ovde. Zbog njega sam ja ovde, u ovom trenutku - rekao je Predrag Miki Manojlović.

I Mirjana Joković se zbog ove uloge vratila iz Amerike, kao i Kapičić.



- Stoja je veoma važan lik, zapravo zaštitnik tajne. Tajne koja može da bude od velike koristi ne samo našem narodu nego i celom svetu - otkrila je Mirjana Joković.

Zavirite na snimanje serije "Teslina pošiljka"

1/9 Vidi galeriju Serija Teslina pošiljka Foto: Nemanja Miščević/promo



Iako na prvi pogled deluje kao misterija, triler i novinarska drama, serija je pre svega priča o putu istine u tri pravca.

- Neki ljudi žele da se domognu istine i da njome manipulišu. Drugi put istine jeste da ta druga frakcija ne dozvoljava da se uopšte dođe do nje i da se sazna šta je ona. A naš glavni junak želi da sazna šta je Teslina pošiljka i šta se u njoj krije - istakao je Nemanja Ćeranić, reditelj, čije film "Ruka pravde" uskoro stiže u bioskope.

Spreman i nastavak

Kapičić je otkrio da se u okviru franšize "Nasleđe" već priprema naredni naslov, "Milutinov greh".

- Već razvijamo naredni naslov, "Milutinov greh", takođe prema romanu Vanje Bulića, koji nas vodi u jedan potpuno drugačiji istorijski period, ali zadržava vezu sa savremenim svetom i likovima koje će publika upoznati u prvoj sezoni. Želimo da nastavimo da razvijamo "Nasleđe" kroz nove priče i međunarodne koprodukcije. Mislim da smo prethodnih godina pokazali da projekti koji nastaju u Srbiji mogu da imaju veliki odjek i van naših granica. Naše serije i filmovi imaju svoju publiku u regionu, a Srbija je postala prepoznatljivo mesto za snimanje velikih međunarodnih produkcija. Verujem da je prirodan sledeći korak da sve više naših priča pronađe put do svetske publike. Voleo bih da i "Nasleđe" bude jedna od njih.

Tatjana Žeželj Gojković Foto: Nemanja Miščević



Intrigantna misteriozna priča "Teslina pošiljka", u koprodukciji RTS i "TS medije" i izvršnoj produkciji "Film distrikta" i kreatorke franšize "Nasleđe" Tatjane Žeželj Gojković, kroz osam epizoda, sa brojnim likovima, organizacijama i zapletima, stiže pred gledaoce početkom naredne godine.

Serija "Teslina pošiljka" se snima po EU standardima zelene produkcije, sa ciljem smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu i stvaranja pozitivnog nasleđa na svakom koraku produkcije.

Bonus video: Vanja Bulić o tajana devedesetih