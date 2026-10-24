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TikTokerka koja se predstavlja kao Atlantis podelila je neprijatno iskustvo sa prvog sastanka, koji je u videu nazvala „Najgori prvi sastanak ikada“. Ispričala je da joj je muškarac pre susreta ponudio da plati večeru i bioskop.

„Usput, ja ću sve da platim“, poručio joj je.

Atlantis je njegovu ponudu doživela kao lep gest i očekivala opušteno veče. Smatrala je da osoba koja nekoga pozove na sastanak i ponudi da plati treba drugoj strani da prepusti izbor hrane i pića. Međutim, već tokom večere shvatila je da njen pratilac ima potpuno drugačiju predstavu o tome kako bi sastanak trebalo da izgleda.

Foto: Tiktok/lostinatlantis1

Sam je izabrao jelo i odlučio da ga dele

Umesto da je pita šta želi da jede, muškarac je sam odabrao jedno jelo i predložio da ga podele.

„To je sve što naručujem, možemo da podelimo“, rekao joj je.

Takav potez ju je iznenadio jer je odluku doneo bez prethodnog dogovora. Ipak, nije odmah zaključila da je to veliki problem. Pomislila je da možda jednostavno nije mnogo gladan i odlučila da mu pruži priliku.

Situacija je, međutim, postala još neprijatnija kada su tokom večere počeli da razgovaraju o odlasku u bioskop. Muškarac joj je tada unapred stavio do znanja da neće plaćati nikakve dodatne troškove.

U bioskopu joj je zabranio da naručuje hranu i piće

„Samo da znaš, nemoj ništa da naručuješ za jelo ili piće jer ja to neću platiti“, prisetila se njegovih reči.

Atlantis je objasnila da joj takvo upozorenje uopšte nije bilo potrebno jer nije ni nameravala da kupuje hranu ili piće. Mnogo više zasmetalo joj je to što je muškarac, koji je sam ponudio da plati izlazak, počeo da joj govori šta sme, a šta ne sme da naruči.

Međutim, ni nastavak večeri nije protekao onako kako je očekivala. Kada su stigli u bioskop, muškarac je rekao da ne može da izdrži ceo film bez pića i kupio sok za sebe. Potom joj je ponudio da ga zajedno piju.

„Evo, podeliću ga s tobom“, rekao joj je.

Ponudio joj je da piju iz iste čaše, a ona ostala zatečena

Atlantis se ni ta ideja nije dopala. Objasnila je da joj je neprijatno da deli slamku sa osobom koju gotovo uopšte ne poznaje i da to ne radi čak ni sa najboljom prijateljicom. Osim toga, kako je istakla, gazirana pića uopšte ne pije.

„Zar me nećeš ni pitati da li mi treba flašica vode ili nešto slično?“, zapitala se u videu.

Prema njenim rečima, muškarac je na kraju platio njenu bioskopsku kartu, koja je koštala 12 dolara, dok su večeru podelili. Posebno piće za nju nije kupio.

Zbog svega što se dogodilo, Atlantis se zapitala da li je takvo ponašanje postalo uobičajeno prilikom upoznavanja i izlazaka.

Njena priča otvorila je raspravu o tome šta zapravo znači počastiti nekoga na sastanku i gde se završava lep gest, a počinje nametanje sopstvenih pravila. Dok jedni smatraju da osoba koja poziva na sastanak ne mora da plati baš sve, drugi ističu da je najvažnije da se o očekivanjima razgovara otvoreno i bez neprijatnih iznenađenja.

(Kurir.rs/Index.hr)