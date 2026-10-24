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Glumac i reditelj Radoš Bajić objavio je srećne vesti iz svog porodičnog doma. Naime, njegov sin Nedeljko danas proslavlja svoj veoma poseban rođendan.

Kako je Bajić napisao, pola veka pregurao je njegov naslednik i poželeo mu još mnogo godina da dočeka.

- Milenin i moj sin, Ivonin suprug, Lenkin i Aleksandrov otac, Jelenin brat, Peđin sutak, Sofijin i Filipov ujak danas kreće da troši DRUGU POLOVINU VEKA. Da bude srećno i dugovečno i na mnogaja ljeta - napisao je on.

Nedeljko Bajić krenuo je očevim stopama, a u seriji "Selo gori, a baba se češlja" osvojio je srca publike. Svojevremeno je govorio o tome da je zanat pekao od onekih od najvećih srpskih glumaca:

- Najviše pamtim savete oca Radoša Bajića. Njegovo iskustvo je ogromno i mnogo mi je značilo. Učio sam i od Nebojše Glogovca, Mande, Dragana Nikolića i mnogih drugih kolega. To su često bile male, gotovo neprimetne glumačke finese koje prave razliku - rekao je Nedeljko za Kurir.

Foto: youtube/Srpska Kinematografija, AP Alexander Zemlianichenko

Od ekonomiste postao glumac

Od detinjstva je voleo glumu, što i ne čudi jer je odrastao uz oca kome koje umetnost bila sve i koji mu je tu ljubav i usadio.

- Primarno sam producent i bavim se poslovnom stranom proizvodnje programa i svim njenim aspektima. Ali volim glumu koja mi predstavlja neku vrstu igre. Od malih nogu sam imao želju da se bavim glumom. Igrao sam u školskim predstavama, išao u muzičku školu, sve je išlo ka tome da ću da se opredelim za umetnost. Suštinski, u duši ja to i jesam. Ali, nažalost ili na sreću, druga strana moje ličnosti, koju karakterišu racionalnost, disciplina, forma, odmerenost, odgovornost, očigledno je bila jača. Možda nisam bio dovoljno hrabar da sledim svoje želje ili možda nisam to dovoljno jako ni želeo. Svakako, ne žalim. Radoš je napisao ulogu Stevice u filmu "Treća sreća" za mene. Hteo je da mi da šansu da probam. Tada sam još bio u srednjoj školi i bilo mi je interesantno da se prvi put oprobam i kao glumac- govorio je Nedeljko za Kurir.