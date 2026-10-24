Slušaj vest

Britanski glumac Geri Vilmot otkrio je da se razvodi od svoje treće supruge Sare, nakon 23 godine braka. Omiljeni glumac, koji ima 72 godine, saopštio je da sada živi sam, nakon što je potvrdio da su se on i supruga razišli. Govoreći o kraju njihovog braka, Vilmot je za Dejli mejl iskreno priznao da ga život u poznim godinama ne sprečava da započne novo poglavlje.

„Razvodim se u 72. godini. Kada sam bio dete, 60 godina mi je delovalo kao veoma duboka starost, ali danas izgleda kao da možete da živite i nastavite dalje gotovo beskonačno“, rekao je glumac.

Dodao je da ljudi danas žive duže i prolaze kroz više različitih životnih faza, zbog čega sve češće dolazi do razvoda i među starijim osobama. Vilmot je objasnio da se njegov pogled na život promenio tokom godina i da više ne živi na isti način kao ranije.

Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

„Kako sam stario, više ne radim mnogo toga što sam nekada radio. Stvar je u tome da se ljudi menjaju. I ona to razume. Nalazim se u drugačijoj životnoj fazi i osećam se kao da imam 50 godina“, rekao je glumac.

Otkrio je i da bivši supružnici više ne žive zajedno.

„Živim u stanu i veoma sam srećan što živim sam“, priznao je.

Vilmot je naglasio da u njihovom razlazu nema treće osobe, ističući da, iako rastanci nikada nisu jednostavni, smatra da je razvod najbolje rešenje za oboje.

„Niko drugi nije umešan. Ovakve stvari nikada ne prolaze glatko, ali ovo je prava odluka za oboje“, poručio je.

Treći brak poznatog glumca

Geri je Saru, bivšu glumicu, upoznao 2000. godine, kada su zajedno učestvovali u pozorišnoj produkciji opere „Piratska nevesta iz Penzansa“. Tri godine kasnije izgovorili su sudbonosno „da“.

Ovo je njegov treći brak. Pre Sare bio je oženjen Kerol, a potom i Džoan.

Iz prvog braka sa Kerol ima dve ćerke. Keti (42) je arhitektkinja, dok Džordžija (39) radi kao scenografkinja.

Geri Vilmot glumac Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia





Vilmot je postao poznat osamdesetih godina, kada je glumio u popularnoj dečjoj emisiji „Ti i ja“, zajedno sa lutkarskim likovima Kozmom i Dibsom. Nakon televizijskog uspeha okrenuo se mjuziklima i izgradio zapaženu karijeru na londonskom Vest Endu, jednom od najpoznatijih svetskih pozorišnih centara. Tokom godina ostao je veran pozorišnim daskama, a trenutno nastupa u predstavi „Kako vam drago“ Kraljevske Šekspirove kompanije, koja se izvodi u Stratfordu na Ejvonu.

Uprkos razvodu nakon više od dve decenije braka, glumac poručuje da je spreman za novo životno poglavlje i da mu samostalan život za sada veoma prija.