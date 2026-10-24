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Druga polovina oktobra i početak novembra idealno je vreme za stavljanje glavica kupusa u kacu. Prema rečima iskusnih domaćica za ljubitelje kiselog kupusa neka glavica može da se stavi i ranije u manje bure da se kupus brže ukiseli.

Na pijaci u Vranju bogata je ponuda kupusa koji se prodaje po ceni od 80 do 100 dinara za kilogram. Ove godine je kupus slabo napredovao zbog suše i slabo je zavijao listove u toku nastajanja pa proizvođači očekuju i višu cenu do kraja sezone.

kupus na pijaci u Vranju Foto: Tatjana Stamenkovic

Dobro ukiseljen kupus je onaj koji se ređa u kace po već oprobanom receptu. Samo tako već za Novu godinu imamo kiseo kupus sa listovima pogodnim za sarmu, ističu domaćice.

„Dobar domaći kupus, da nije prskan da se po potrebi stavi određena količina soli dovoljno vode i to je garancija da će glavice ostati čvrste i dočekati proleće“, kaže sagovornica Kurira Vera na čijoj tezgi je dobra ponuda.

kupus na pijaci u Vranju Foto: Tatjana Stamenkovic

Ona otkriva šta je bitno da pored dobrog kiselog kupusa, dobar bude i „raso“. Vera kaže da mnoge domaćice zbog boje rasola, dodaju u kacu cveklu, ali da ona umesto cvekle stavlja glavicu crvenog kupusa.

kupus na pijaci u Vranju Foto: Tatjana Stamenkovic



„ Ja stavljam crveni kupus, ne cveklu. Jedna glavica je dovoljna za da raso pocrveni. Ove godine je kupus slabo umotan, slabo je zavijao glavice u toku nastajanja“, objašnjava Vera.

To je razlog što kako vreme odmiče proizvođači očekuju i višu cenu kupusa uz dobru prodaju, ističe sagovornica Kurira.