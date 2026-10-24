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Izabela Roselini danas deo svakodnevice provodi među životinjama i na imanju na Long Ajlendu, nedaleko od Njujorka. Glumica i nekada jedno od najprepoznatljivijih lica kozmetičke kuće Lankom u 74. godini spaja rad na farmi, interesovanje za prirodu i umetničku karijeru koja joj i dalje donosi značajna priznanja.

Njena „Mama farma“, u Brukhejvenu, posvećena je organskoj poljoprivredi, očuvanju raznovrsnosti živog sveta i uzgoju tradicionalnih rasa domaćih životinja. Ljubav prema životinjama odvela ju je i na master studije njihovog ponašanja i očuvanja prirode. 

Pogledajte u galeriji kako je izgledala u mladosti:

Izabela Roselini u mladosti Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia, Filmtre / RAI Radiotelevisione I / AFP / Profimedia

Vratila se na fakultet kada je bilo manje uloga

Interesovanje za ponašanje životinja pratilo ju je od mladosti, ali su manekenstvo, gluma i porodične obaveze dugo određivali njen raspored. Prilika da mu se ozbiljnije posveti pojavila se kada su deca odrasla, a poslovnih ponuda bilo manje.

Na Hanter koledžu u Njujorku pronašla je program koji je odgovarao onome što je želela da proučava. Studije je upisala iz radoznalosti, bez unapred razrađenog plana da započne novu karijeru.

Znanje je potom povezala i sa svojim umetničkim radom. Kroz kratke filmove i scenske nastupe počela je da publici približava ponašanje životinja, njihove odnose i načine razmnožavanja, koristeći humor i neobične kostime. 

Ćerka Ingrid Bergman koja je izgradila sopstvenu karijeru

Ingrid Bergman je jedna od najpopularnijih glumica zlatnog doba Holivuda
Ingrid Bergman je jedna od najpopularnijih glumica zlatnog doba Holivuda Foto: Colaimages, colaimages / Alamy / Profimedia

Kao ćerka švedske glumice Ingrid Bergman i italijanskog reditelja Roberta Roselinija, odrasla je uz film. Ipak, sopstvenu prepoznatljivost stekla je i u modnom svetu, u kojem su njeno lice i kratka kosa postali zaštitni znak osamdesetih godina.

Posebno poglavlje bila je saradnja sa Lankomom. Posle prvog dugog angažmana i višegodišnje pauze, brend ju je 2016. ponovo pozvao da bude njegova ambasadorka. Povratak je došao u njenim šezdesetim godinama, u industriji koja je dugo prednost davala mladosti. 

Na filmu je jednu od svojih najpoznatijih uloga ostvarila u „Plavom somotu“ Dejvida Linča iz 1986. godine. Lik pevačice Doroti Valens ostao je važan deo njene glumačke biografije, znatno drugačiji od elegantnog imidža iz kozmetičkih kampanja.

Danas je neprepoznatljiva

Pogledajte u galeriji kako izgleda danas:

Izabela Roselini danas Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia, FX / Planet / Profimedia, Liv Oeian / Alamy / Profimedia

Iako joj imanje zauzima važno mesto u životu, Roselini je nastavila da snima. Za ulogu sestre Agnes u filmu „Konklava“ dobila je 2025. godine prvu nominaciju za Oskara, u kategoriji najbolje sporedne glumice. 

Njena svakodnevica zato obuhvata i filmske projekte i brigu o životinjama. Farma je postala mesto na kojem primenjuje ono što je učila, ali i prostor za susrete, razmenu znanja i približavanje prirode posetiocima.

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