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Izabela Roselini danas deo svakodnevice provodi među životinjama i na imanju na Long Ajlendu, nedaleko od Njujorka. Glumica i nekada jedno od najprepoznatljivijih lica kozmetičke kuće Lankom u 74. godini spaja rad na farmi, interesovanje za prirodu i umetničku karijeru koja joj i dalje donosi značajna priznanja.

Njena „Mama farma“, u Brukhejvenu, posvećena je organskoj poljoprivredi, očuvanju raznovrsnosti živog sveta i uzgoju tradicionalnih rasa domaćih životinja. Ljubav prema životinjama odvela ju je i na master studije njihovog ponašanja i očuvanja prirode.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala u mladosti:

1/8 Vidi galeriju Izabela Roselini u mladosti Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia, Filmtre / RAI Radiotelevisione I / AFP / Profimedia

Vratila se na fakultet kada je bilo manje uloga

Interesovanje za ponašanje životinja pratilo ju je od mladosti, ali su manekenstvo, gluma i porodične obaveze dugo određivali njen raspored. Prilika da mu se ozbiljnije posveti pojavila se kada su deca odrasla, a poslovnih ponuda bilo manje.

Na Hanter koledžu u Njujorku pronašla je program koji je odgovarao onome što je želela da proučava. Studije je upisala iz radoznalosti, bez unapred razrađenog plana da započne novu karijeru.

Znanje je potom povezala i sa svojim umetničkim radom. Kroz kratke filmove i scenske nastupe počela je da publici približava ponašanje životinja, njihove odnose i načine razmnožavanja, koristeći humor i neobične kostime.

Ćerka Ingrid Bergman koja je izgradila sopstvenu karijeru

Ingrid Bergman je jedna od najpopularnijih glumica zlatnog doba Holivuda Foto: Colaimages, colaimages / Alamy / Profimedia

Kao ćerka švedske glumice Ingrid Bergman i italijanskog reditelja Roberta Roselinija, odrasla je uz film. Ipak, sopstvenu prepoznatljivost stekla je i u modnom svetu, u kojem su njeno lice i kratka kosa postali zaštitni znak osamdesetih godina.

Posebno poglavlje bila je saradnja sa Lankomom. Posle prvog dugog angažmana i višegodišnje pauze, brend ju je 2016. ponovo pozvao da bude njegova ambasadorka. Povratak je došao u njenim šezdesetim godinama, u industriji koja je dugo prednost davala mladosti.

Na filmu je jednu od svojih najpoznatijih uloga ostvarila u „Plavom somotu“ Dejvida Linča iz 1986. godine. Lik pevačice Doroti Valens ostao je važan deo njene glumačke biografije, znatno drugačiji od elegantnog imidža iz kozmetičkih kampanja.

Danas je neprepoznatljiva

Pogledajte u galeriji kako izgleda danas:

1/7 Vidi galeriju Izabela Roselini danas Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia, FX / Planet / Profimedia, Liv Oeian / Alamy / Profimedia

Iako joj imanje zauzima važno mesto u životu, Roselini je nastavila da snima. Za ulogu sestre Agnes u filmu „Konklava“ dobila je 2025. godine prvu nominaciju za Oskara, u kategoriji najbolje sporedne glumice.

Njena svakodnevica zato obuhvata i filmske projekte i brigu o životinjama. Farma je postala mesto na kojem primenjuje ono što je učila, ali i prostor za susrete, razmenu znanja i približavanje prirode posetiocima.

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