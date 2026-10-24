Izabela Roselini je nekada bila simbol elegancije, a danas vodi potpuno drugačiji život: Da li biste je prepoznali?
- Izabela Roselini danas vodi organsku farmu na Long Ajlendu i bavi se očuvanjem životinjskih vrsta, uz rad na imanju i sa životinjama.
- Na studije ponašanja životinja vratila se kasnije, kada je imala manje poslovnih obaveza, a znanje je povezala i sa umetničkim nastupima.
- I dalje glumi: za ulogu u filmu 'Konklava' dobila je prvu nominaciju za Oskara 2025. godine.
Izabela Roselini danas deo svakodnevice provodi među životinjama i na imanju na Long Ajlendu, nedaleko od Njujorka. Glumica i nekada jedno od najprepoznatljivijih lica kozmetičke kuće Lankom u 74. godini spaja rad na farmi, interesovanje za prirodu i umetničku karijeru koja joj i dalje donosi značajna priznanja.
Njena „Mama farma“, u Brukhejvenu, posvećena je organskoj poljoprivredi, očuvanju raznovrsnosti živog sveta i uzgoju tradicionalnih rasa domaćih životinja. Ljubav prema životinjama odvela ju je i na master studije njihovog ponašanja i očuvanja prirode.
Pogledajte u galeriji kako je izgledala u mladosti:
Vratila se na fakultet kada je bilo manje uloga
Interesovanje za ponašanje životinja pratilo ju je od mladosti, ali su manekenstvo, gluma i porodične obaveze dugo određivali njen raspored. Prilika da mu se ozbiljnije posveti pojavila se kada su deca odrasla, a poslovnih ponuda bilo manje.
Na Hanter koledžu u Njujorku pronašla je program koji je odgovarao onome što je želela da proučava. Studije je upisala iz radoznalosti, bez unapred razrađenog plana da započne novu karijeru.
Znanje je potom povezala i sa svojim umetničkim radom. Kroz kratke filmove i scenske nastupe počela je da publici približava ponašanje životinja, njihove odnose i načine razmnožavanja, koristeći humor i neobične kostime.
Ćerka Ingrid Bergman koja je izgradila sopstvenu karijeru
Kao ćerka švedske glumice Ingrid Bergman i italijanskog reditelja Roberta Roselinija, odrasla je uz film. Ipak, sopstvenu prepoznatljivost stekla je i u modnom svetu, u kojem su njeno lice i kratka kosa postali zaštitni znak osamdesetih godina.
Posebno poglavlje bila je saradnja sa Lankomom. Posle prvog dugog angažmana i višegodišnje pauze, brend ju je 2016. ponovo pozvao da bude njegova ambasadorka. Povratak je došao u njenim šezdesetim godinama, u industriji koja je dugo prednost davala mladosti.
Na filmu je jednu od svojih najpoznatijih uloga ostvarila u „Plavom somotu“ Dejvida Linča iz 1986. godine. Lik pevačice Doroti Valens ostao je važan deo njene glumačke biografije, znatno drugačiji od elegantnog imidža iz kozmetičkih kampanja.
Danas je neprepoznatljiva
Pogledajte u galeriji kako izgleda danas:
Iako joj imanje zauzima važno mesto u životu, Roselini je nastavila da snima. Za ulogu sestre Agnes u filmu „Konklava“ dobila je 2025. godine prvu nominaciju za Oskara, u kategoriji najbolje sporedne glumice.
Njena svakodnevica zato obuhvata i filmske projekte i brigu o životinjama. Farma je postala mesto na kojem primenjuje ono što je učila, ali i prostor za susrete, razmenu znanja i približavanje prirode posetiocima.
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