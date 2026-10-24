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Londonska Metropoliten policija potvrdila je da je primila pismo koje je sadržalo optužbe protiv Tomasa Markla starijeg, oca Megan Markl, ali je saopštila da detalji iz tog dokumenta nisu prosleđeni drugim policijskim službama.

U saopštenju dostavljenom magazinu Pipl u subotu, 24. oktobra, policija je navela da je pismo primila u januaru 2019. godine, nakon čega ga je prosledila kabinetu vojvode i vojvotkinje od Saseksa. Nadležni sada preispituju način na koji je slučaj tada obrađen i razmatraju da li je potrebno da ga upute Nezavisnoj kancelariji za ponašanje policije (IOPC), telu koje nadzire rad policije u Velikoj Britaniji.

Ovo saopštenje usledilo je dan nakon što je Megan, koja ima 45 godina, u izjavi za Pipl otkrila da je nakon venčanja sa princom Harijem u maju 2018. godine bila obaveštena o „zabrinjavajućim i uznemirujućim optužbama“ protiv svog oca. Kako je navela, dobila je uveravanja da se ti navodi istražuju.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Policija proverava zbog čega optužbe nisu prosleđene drugim službama

„Nakon detaljne provere sistema i evidencije Metropoliten policije, potvrdili smo da smo u januaru 2019. godine primili pismo koje je sadržalo niz tvrdnji o navodnim krivičnim delima počinjenim izvan Ujedinjenog Kraljevstva“, izjavio je portparol policije.

Kako je objasnio, dokument je prosleđen Odeljenju za zaštitu Metropoliten policije zbog zabrinutosti u vezi sa bezbednošću vojvotkinje od Saseksa.

„Pismo je razmotreno i doneta je odluka da se prosledi kabinetu vojvode i vojvotkinje od Saseksa kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem. Detalji optužbi iz pisma nisu prosleđeni drugim policijskim službama“, naveo je portparol.

Dodao je da policija sada preispituje postupanje u ovom slučaju iz 2019. godine i razmatra da li je potrebno da zatraži nezavisnu proveru.

U saopštenju je, međutim, otvoreno i pitanje vremenskog okvira. Dok je Megan ranije navela da je pismo policiji poslato 2018. godine, evidencija Metropoliten policije pokazuje da je dokument primljen u januaru 2019.

1/7 Vidi galeriju Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

Megan priznala da je možda pogrešila u vezi sa datumom

Nakon objavljivanja policijskog saopštenja, predstavnik vojvotkinje od Saseksa oglasio se 24. oktobra i objasnio zbog čega je došlo do razlike u datumima.

„Kada se priseća događaja od pre više od sedam godina, bez dnevničkog zapisa ili dokumenta nastalog u to vreme, razumljivo je da je mogla da pogreši za nekoliko meseci“, izjavio je njen predstavnik za Pipl.

„Ako Metropoliten policija poseduje dokument sa vremenskom oznakom koji potvrđuje da je pismo razmotreno 2019. godine, taj podatak treba smatrati tačnim pokazateljem vremena kada je pismo primljeno i prosleđeno vojvotkinji“, dodao je.

Predstavnik je naglasio da je razumno očekivati da Megan daje sve od sebe kako bi se precizno prisetila događaja koji u to vreme nisu bili zabeleženi u njenom dnevniku.

„Svako odstupanje od nekoliko meseci razumljiva je posledica proteka vremena“, zaključio je.

Megan Markl Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Britanski mediji objavili ozbiljne optužbe protiv Tomasa Markla

Potvrda policije usledila je nakon novih medijskih izveštaja o sadržaju spornog pisma.

Britanski tabloid San objavio je 22. oktobra da je Tomas Markl stariji, koji ima 82 godine, navodno predmet istrage zbog sumnje da je posedovao materijal sa seksualnim zlostavljanjem dece. Dan kasnije, isti list izvestio je da je imao uvid u kopiju pisma upućenog Centru za procenu pretnji i uznemiravanja Metropoliten policije (FTAC), specijalizovanoj jedinici koja procenjuje potencijalne pretnje članovima kraljevske porodice i drugim javnim ličnostima.

Prema pisanju Sana, u pismu se tvrdilo da je Tomas Markl stariji seksualno zlostavljao dete, kao i da je navodno priznao da je putovao na Filipine i Tajland kako bi zlostavljao decu.

List je takođe objavio da je Tomas Markl mlađi, Megan polubrat, obavestio policiju i američki Federalni istražni biro (FBI) o svom navodnom otkriću „stotina, ako ne i hiljada“ fotografija i drugih materijala sa seksualnim zlostavljanjem dece u očevom domu u gradu Sebuu na Filipinima.

Važno je naglasiti da su ovo navodi iz medijskih izveštaja, a ne sudski utvrđene činjenice.

Otac Megan Markl oštro negirao optužbe

Tomas Markl stariji odbacio je optužbe u izjavi koju je dan kasnije objavio Dejli mejl.

„Šokiran sam, povređen i veoma uznemiren što moj sin iznosi ovakve optužbe protiv mene. Nikada ne bih mogao da uradim ono za šta me optužuju. To je najgora stvar za koju neko može da me optuži“, izjavio je.

U nastavku je još oštrije reagovao na tvrdnje koje su mu stavljene na teret.

„Ovo je potpuna besmislica. Sve su to laži. To je bolesno. Nemam predstavu zašto Tom pokušava da me uništi ovim lažima“, rekao je, prema navodima britanskog lista.

Za sada nema javno dostupnih informacija koje bi potvrdile da su optužbe protiv njega dokazane.

Megan godinama nije u kontaktu sa ocem: „Želela sam da zaštitim svoju decu“

Megan je otkrila da je za pismo upućeno Metropoliten policiji saznala nakon venčanja sa princom Harijem u maju 2018. godine. Tomas Markl stariji nije prisustvovao venčanju svoje ćerke, koje je bilo praćeno kontroverzom zbog nameštenih fotografija paparaca i izveštaja o njegovim zdravstvenim problemima.

„Godine 2018. pismo je poslato Metropoliten policiji i službi za zaštitu članova kraljevske porodice i drugih ugroženih osoba. To pismo je potom prosleđeno meni. U njemu su iznete zabrinjavajuće i uznemirujuće optužbe protiv mog oca, a dobila sam uveravanja da se one istražuju“, navela je Megan u svojoj izjavi.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Izvor upoznat sa slučajem rekao je za Pipl da optužbe u to vreme nisu bile potkrepljene dokazima i da je Megan savetovana da o njima ne govori javno, jer bi to moglo da ugrozi eventualnu istragu.

Prema istom izvoru, vojvotkinja je bila zabrinuta i zbog mogućih pravnih posledica javnog ponavljanja nepotvrđenih tvrdnji.

Megan je u svojoj izjavi istakla da ju je sadržaj optužbi duboko potresao i da su njene misli sa svom decom koja su možda pretrpela zlostavljanje.

„Nadam se da će sada biti jasno da je, uprkos iskrivljavanju činjenica u pojedinim medijima tokom godina, razlog zbog kojeg sam se udaljila od oca i odlučila da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom bio samo jedan: da ih zaštitim“, poručila je.

Dodala je da je verovala da nadležni organi na isti način štite i druge porodice.

„Iako je razmera onoga što je sada otkriveno mučnija nego što je iko mogao da zamisli, iskreno se nadam da će pravda biti u potpunosti zadovoljena i da će bezbednost i zaštita nevine dece ostati na prvom mestu“, zaključila je vojvotkinja.



Megan i njen otac nisu u kontaktu još od perioda uoči njenog venčanja sa princom Harijem.

Ipak, prošle godine mu se obratila pisanim putem, nakon što je Tomas Markl stariji hitno podvrgnut amputaciji noge.

Sadržaj njihove prepiske nikada nije javno objavljen, pa nije poznato šta mu je Megan tačno napisala niti kakav je odgovor dobila.

Najnovija dešavanja ponovo su otvorila pitanja o odnosu vojvotkinje i njenog oca, ali i o tome kako su britanske vlasti postupale sa ozbiljnim navodima koji su im bili dostavljeni pre više godina. Metropoliten policija sada preispituje sopstveni rad, dok optužbe protiv Tomasa Markla starijeg ostaju nepotvrđene.