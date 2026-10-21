Kuvanje za više dana unapred štedi vreme i novac, ali ostaci od ručka u frižideru nisu sigurni zauvek: Koliko pasulj, sarma i grašak smeju da vam stoje
- Kuvana jela u frižideru uglavnom su bezbedna tri do četiri dana, ali britanske i australijske smernice preporučuju kraći rok od dva do tri dana.
- Poseban oprez potreban je kod jela sa pirinčem, kao i hladnih salata, jer ih treba pojesti u roku od dva dana.
- Ostatke treba brzo ohladiti, držati u pokrivenoj posudi i po potrebi zamrznuti, a odmrznutu hranu pojesti u roku od 24 sata.
Američka Služba za bezbednost i inspekciju hrane (FSIS) navodi da se ostaci kuvanih jela mogu čuvati u frižideru tri do četiri dana. Nakon toga raste rizik od trovanja hranom, pri čemu bakterije najčešće ne menjaju ukus, miris ni izgled hrane, pa se po tome ne može proceniti da li je jelo bezbedno. To se odnosi na kuvano meso, piletinu, supe i variva, pa tako i na pasulj, gulaš ili bosanski lonac.
Evropske i druge agencije su opreznije. Britanska Agencija za standarde hrane (FSA) savetuje da se ostaci pojedu u roku od dva dana, dok australijska agencija za hranu Novog Južnog Velsa daje rok od tri dana.
Poseban oprez kod jela sa pirinčem i hladnih salata
Najveći oprez traže jela sa pirinčem. Novozelandska agencija za bezbednost hrane objašnjava da nekuvani pirinač može sadržati spore bakterija koje prežive kuvanje, pa ostatke jela sa pirinčem treba pojesti u roku od dva dana. Isti rok australijska agencija daje za kuvani pirinač i testeninu. To znači da bisarmu, punjene paprike, pilav ili rižoto bilo dobro pojesti brže od pasulja ili supe.
Novozelandska agencija dva dana preporučuje i za kuvana jela koja se jedu hladna, poput krompir-salate ili salate od testenine, dok jela koja se jedu topla mogu stajati do četiri dana.
Pravilno hlađenje, podgrevanje i zamrzavanje
Ostatke treba ohladiti i staviti u frižider što pre, a najkasnije dva sata nakon kuvanja. Australijska agencija savetuje da se hrana podeli u manje porcije jer se tako brže hladi, a ostatke koji su van frižidera stajali duže od četiri sata treba baciti. Hranu treba držati u pokrivenoj posudi, a ne na otvorenom tanjiru, i podgrejati samo jednom, dok ne bude vrela u celosti.
Ako znate da ostatke nećete pojesti u preporučenom roku, zamrznite ih. Britanska FSA navodi da je u zamrzivaču hrana bezbedna gotovo neograničeno, ali kvalitet opada, pa je najbolje pojesti je u roku od tri meseca. Odmrznute ostatke treba pojesti u roku od 24 sata i ne zamrzavati ponovo.
(Kurir.rs/Klix)
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