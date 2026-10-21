Slušaj vest

Američka Služba za bezbednost i inspekciju hrane (FSIS) navodi da se ostaci kuvanih jela mogu čuvati u frižideru tri do četiri dana. Nakon toga raste rizik od trovanja hranom, pri čemu bakterije najčešće ne menjaju ukus, miris ni izgled hrane, pa se po tome ne može proceniti da li je jelo bezbedno. To se odnosi na kuvano meso, piletinu, supe i variva, pa tako i na pasulj, gulaš ili bosanski lonac.

Koliko dugo kuvana jela mogu da stoje u frižideru Foto: Gheorghe Mindu / Alamy / Profimedia

Evropske i druge agencije su opreznije. Britanska Agencija za standarde hrane (FSA) savetuje da se ostaci pojedu u roku od dva dana, dok australijska agencija za hranu Novog Južnog Velsa daje rok od tri dana.

Poseban oprez kod jela sa pirinčem i hladnih salata

Najveći oprez traže jela sa pirinčem. Novozelandska agencija za bezbednost hrane objašnjava da nekuvani pirinač može sadržati spore bakterija koje prežive kuvanje, pa ostatke jela sa pirinčem treba pojesti u roku od dva dana. Isti rok australijska agencija daje za kuvani pirinač i testeninu. To znači da bisarmu, punjene paprike, pilav ili rižoto bilo dobro pojesti brže od pasulja ili supe.

Koliko dugo kuvana jela mogu da stoje u frižideru Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Novozelandska agencija dva dana preporučuje i za kuvana jela koja se jedu hladna, poput krompir-salate ili salate od testenine, dok jela koja se jedu topla mogu stajati do četiri dana.

Pravilno hlađenje, podgrevanje i zamrzavanje

Ostatke treba ohladiti i staviti u frižider što pre, a najkasnije dva sata nakon kuvanja. Australijska agencija savetuje da se hrana podeli u manje porcije jer se tako brže hladi, a ostatke koji su van frižidera stajali duže od četiri sata treba baciti. Hranu treba držati u pokrivenoj posudi, a ne na otvorenom tanjiru, i podgrejati samo jednom, dok ne bude vrela u celosti.

Ako znate da ostatke nećete pojesti u preporučenom roku, zamrznite ih. Britanska FSA navodi da je u zamrzivaču hrana bezbedna gotovo neograničeno, ali kvalitet opada, pa je najbolje pojesti je u roku od tri meseca. Odmrznute ostatke treba pojesti u roku od 24 sata i ne zamrzavati ponovo.

Pogledajte video: Čemu služi fioka ispod šporeta