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Iza svakog minuta na pisti revije Victoria's secret stoje surovi uslovi koji kombinuje paklene treninge, neobične napitke i stroga nutricionistička pravila kojih se manekenke i svetski poznate lepotice pridržavaju.

Điđin tajni eliksir za ekspresni metabolizam i mišići Kendis Svonpul

Podsticanje metabolizma i brzo izbacivanje suvišne vode ključni su koraci tik pred izlazak pred fotografe. Điđi Hadid se nikada ne odriče ugljenih hidrata, ali na dan revije primenjuje svoj obavezni jutarnji ritual – šolju jake crne kafe koja joj u trenutku ubrzava metabolizam i uklanja jutarnju nadutost. Pored toga, ona u teretani spaja žestok boks i funkcionalne čučnjeve sa teškim medicinskim rekvizitom.

Điđi Hadid Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

S druge strane, plavokosa lepotica Kendis Svonpul ima prirodno izuzetno brz metabolizam, pa umesto mršavljenja pre revije zapravo "hrani" i klesa svoju mišićnu masu. Ona svakodnevno pije proteinske šejkove obogaćene superhranom poput spiruline i make, redovno jede kvalitetne odreske i kinou, dok u teretani kombinuje duboke čučnjeve sa šipkom i silovitu jogu.

Barbara na pisti 6 nedelja posle porođaja, dok Adrijana Lima šokira novim sistemom

Mađarska lepotica Barbara Palvin oduševila je publiku izašavši na pistu samo šest nedelja nakon što je rodila ćerku Silviju. Zbog postporođajnog oporavka izbegavala je teške tegove i skokove, te se fokusirala na regenerativni pilates i nežni bodi-balet. Njen jedinstveni recept uključuje brzu seriju čučnjeva tik pred sam izlazak pred reflektore i čašu običnog kravljeg mleka dnevno – staru naviku kojoj ju je naučila baka.

Barbara Palvin na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Legendarna Adrijana Lima u svojoj 45. godini još jednom je uspela da baci ceo modni svet u trans. Ona je u potpunosti odbacila ranije opasne tečne dijete i prešla na zdravi režim od čak šest manjih obroka dnevno. Uz naporne sparinge i boks sa poznatim trenerom, Lima je svakog dana po 20 minuta skakala sa konopcem, koji obavezno nosi sa sobom na sva poslovna putovanja.

Adriana Lima u neon zelenom čipkanom bodiju sa krilima od ružičastih cvetova na reviji Viktorijas sikret 2026. Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džiju-džicu u ringu, supa od kostiju i surovi večernji embargo

Neke od najpoznatijih lepotica potražile su spas u borilačkim veštinama i neobičnim supama. Irina Šajk je kao i uvek uspela da obori mnoge s nogu svojim izgledom, a otvoreno priznaje da ima "dobar ruski apetit" i odbija rigorozna gladovanja, ali mesec dana pre spektakla potpuno izbacuje brzu hranu i svakodnevno trenira brazilski džiju-džicu sa ličnim trenerom.

Irina Šajk Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia

Na svom velikom debiju,Kajli Džener je ponela čuveni "Fantasy Bra" vredan čak 50 miliona dolara, a svoju liniju je klesala uz žestok kućni HIIT trening, izbacivanje šećera i mlečnih proizvoda, te pijenje domaće supe od kostiju radi očuvanja kolagena.

Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pored njih, Alesandra Ambrosio na svom 20. jubileju primenjuje rigorozno pravilo: potpunu zabranu unosa bilo kakvih ugljenih hidrata posle 16 časova, uz brazilske vežbe za oblikovanje zadnjice. Atraktivna Bela Hadid trenira boks po dva sata dnevno u Njujorku, ali zbog hronične Lajmske bolesti ne sme da gladuje, pa oticanje sprečava zelenim sokovima i šotovima od đumbira i kurkume.

Bela Hadid Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Balet i trambolina

Pritisak pred izlazak na pistu kreira najrazličitije metode održavanja kondicije. Poznata Ducen Kros godinama je verna baletu i treninzima na mini-trambolini koji efikasno pokreću limfnu drenažu, dok iz ishrane potpuno izbacuje rafinisani šećer. Prelepa Rouzi Hantington-Vajtli se pre revije opredeljuje za plesno kardio vežbanje i strogo izbacuje gluten, alkohol i mlečne proizvode.

Švedska manekenka Elsa Hosk sprovodi višesatne baletske vežbe na reformeru i drži se stroge discipline: jede tačno tri obroka dnevno uz apsolutnu zabranu za bilo kakve užine između. Na taj način, svaka od ovih lepotica na svoj način pomera granice izdržljivosti kako bi zablistala pod svetlima reflektora.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Bela Hadid