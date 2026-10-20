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Pranje je završeno, vadite veš iz mašine, a na majici primećujete zalepljeni ostatak kapsule. Umesto da se potpuno rastvori tokom programa, deo njenog omotača ostao je među stvarima. Pre nego što pomislite da mašina ne radi kako treba, proverite kojim redosledom punite bubanj.

Mnogima je lakše da kapsulu ubace na kraju, preko već složenog veša. Ipak, proizvođači preporučuju obrnut redosled. Najpre kapsula u prazan bubanj, na dno i prema zadnjem delu, a zatim odeća. Ne stavlja se u fioku za prašak i omekšivač. Uvek proverite i uputstvo na pakovanju proizvoda koji koristite.

Zašto je važno gde stavljate kapsulu?

Omotač kapsule rastvara se u dodiru sa vodom. Ako je ubacite preko odeće, tokom okretanja bubnja može da završi u gumenoj zaptivci oko vrata i tamo ostane zarobljena. Tada postoji mogućnost da se ne rastvori kako treba, pa posle pranja zateknete njene ostatke.

Zato kapsulu nemojte da ušuškavate između majica ili da je stavljate u džep nekog komada odeće. Cilj je da voda može da dopre do nje, a ne da ostane zarobljena u tkanini.

Nemojte puniti bubanj do kraja Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

I previše veša može da napravi problem

Čak i kada kapsulu stavite na pravo mesto, prepunjen bubanj može da oteža njeno rastvaranje.

Zbijena odeća ograničava kretanje vode, a velika količina upijajućih stvari može dodatno da doprinese problemu. Veš zato nemojte da sabijate kako bi stao još jedan peškir ili duks. Pridržavajte se dozvoljene količine za izabrani program, koja ne mora da bude jednaka maksimalnom kapacitetu mašine.

Da li je kriva niska temperatura?

Nerastvorena kapsula ne znači automatski da morate da uključite pranje na višoj temperaturi.

Postoje kapsule predviđene za rastvaranje i u hladnoj vodi, pa prvo proverite šta piše na njihovom pakovanju. Temperatura pranja treba da odgovara i uputstvu za sredstvo i etiketi na odeći.

VIDEO: Pranje veša