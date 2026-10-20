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Italijanski institut za kulturu u Beogradu na 69. izdanju Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, od 23. do 31. oktobra 2026, imaće tradicionalno svoj štand u Hali 4 (štand br. 4002) na kom će biti organizovani susreti sa izuzetnim gostima, italijanskim piscima i srpskim autorima povezanim sa italijanskom kulturom.

Pored toga, posetioci će moći da se upoznaju sa nekim od najnovijih izdanja na italijanskom jeziku. Počasni gost biće Melanija G. Macuko koja će gostovati u petak, 30. oktobra u 18.00 časova u sali „Vasko Popa“ (Hala 1A). Macuko je napisala veoma čitane romane, kao i nagrađivana dela za film, pozorište i radio. Dobitnica je brojnih priznanja, a 2003. godine za roman „Vita“ dobila je nagradu Strega, vodeću italijansku književnu nagradu.

Mihla Mihajlović Foto: foto privatna arhiva

Susret sa publikom na Sajmu knjiga u Beogradu imaće i pisac Dijego Marani (24.10. u 17č), finalista nagrade Kampijelo, dobitnik nagrada Streza (Premio Stresa di Narrativa) i Grincane Kavur, koji piše i za rubriku kulture italijanskog dnevnog lista „Il Sole 24 Ore“, a takođe je i bloger na portalu eunews.it. Gost na štandu Italijanskog instituta za kulturu biće i Stefano Redaeli (25.10. u 17č), pisac i profesor italijanske književnosti na Univerzitetu u Varšavi. Doktorirao je u oblastima fizike i književnosti, a bavi se odnosom između književnosti, medicine, nauke i duhovnosti. Gost Beograda biće i Luiđi Gvarnijeri (29.10. u 17č), pisac i scenarista, finalista nagrade Kampijelo, dobitnik nagrade Grincane Kavur, kao i nagrade Baguta za najbolje debitantsko ostvarenje za roman „L’atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lambroso“.

Foto: foto privatna arhiva

Pored toga biće upriličeno predstavljanje romana „Gabry“ Antonija Kučinijela (23.10. u 17č), promocija knjige „Azbučnik večnog grada“ Mile Mihajlović (27.10. u 17č), kao i promocija knjige „Novi život / Gozba“ iz edicije „Italiana“ (28.10. u 17č) sa prevodiocem i priređivačem Snežanom Milinković.

Za svaki susret sa autorima obezbeđen je konsekutivni prevod sa italijanskog na srpski i sa srpskog na italijanski jezik.

Irina Duplevskaja Foto: Irina Duplevskaja

Program Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga:

Petak, 23. oktobar 2026, u 17.00 – Promocija romana „Gabry“ Antonija Kučinijela

Subota, 24. oktobar 2026, u 17.00 – Susret sa piscem Dijegom Maranijem

Nedelja, 25. oktobar 2026, u 17.00 – Susret sa piscem Stefanom Redaelijem

Utorak, 27. oktobar 2026, u 17.00 – Promocija knjige „Azbučnik večnog grada“ Mile Mihajlović

Sreda, 28. oktobar 2026, u 17.00 – Promocija knjige „Novi život / Gozba“ iz edicije „Italiana“ sa prevodiocem i priređivačem Snežanom Milinković

Četvrtak, 29. oktobar 2026, u 17.00 – Susret sa piscem Luiđijem Gvarnijerijem

Petak, 30. oktobar 2026, u 18.00 – Susret sa spisateljicom Melanijom G. Macuko

Više detalja dostupno je na sajtu i društvenim mrežama Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.