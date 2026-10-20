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Britanskom komičaru Raselu Brendu, koji je optužen za silovanje i seksualne napade na šest žena, na suđenju su prikazane fotografije njegovog doma u londonskom Hempstedu, gde je, prema tvrdnjama jedne od žena, došlo do silovanja.

Porota je petog dana suđenja čula potresno svedočenje žene koja tvrdi da ju je Brend seksualno napao, a potom joj rekao da „počisti nered koji je napravila“.

Brend (51) negira tri optužbe za silovanje, tri za seksualni napad i jednu za nepristojni napad, koje se odnose na šest žena. Tužilaštvo tvrdi da je između 1999. i 2009. godine pokušavao da zadovolji svoj, kako je opisano, „nezasitni“ seksualni apetit, dok su pojedine žene navodno bile izložene njegovom opsesivnom nastojanju da ostvari seksualne odnose sa što više njih.

Crni baršunasti krevet i krst iznad uzglavlja

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poroti su prikazane fotografije unutrašnjosti Brendovog stana u severnom Londonu, u kojem se navodno dogodio jedan od napada.

Na fotografijama se vidi tamno uređena spavaća soba sa crnim baršunastim krevetom, dok su iznad njega okačeni veliko ogledalo u crnom okviru i uramljeno raspeće. Kupatilo je uređeno tako da podseća na mermer, a dnevna soba ima upečatljiv crno-sivi zid, veliku crnu sofu i gitaru u uglu.

Žena koja je svedočila upoznala je Brenda 2009. godine, nakon što je sa prijateljicom gledala njegov nastup u londonskoj dvorani Hammersmit Apolo.

Prema njenim rečima, Brend joj je tada rekao da je njegov raspon godina od „16 do smrti“. Kasnije je pozvana u bar iza pozornice, gde su se ljubili i imali seksualni odnos u troje.

Rasel Brend Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Sutradan je, kako je ispričala, otišla u njegov stan. Tamo joj je navodno rekao da joj kosa „čudno miriše“, a zatim zahtevao da se istušira i opere kosu dok ju je posmatrao kroz staklenu tuš-kabinu.

„Pogledao me je užasnuto, a onda mi rekao da počistim nered“

Žena je pred sudom rekla da je u spavaćoj sobi najpre pristala na seksualni odnos, nakon što joj je Brend navodno rekao: „Ovo je najbolja odluka koju si ikada donela, bravo.“

Međutim, tvrdi da ju je potom silovao. Prema njenom svedočenju, izgledao je „apsolutno, je**no užasnuto“, zbog čega je pomislila da će joj se izviniti.

Umesto toga, kako je navela, rekao joj je: „Moraš da počistiš nered koji si napravila.“

„Ono sa čim sam se zaista teško nosila jeste to što je ono što mi je rekao posle svega toliko uticalo na mene. Uradila sam upravo ono što mi je rekao“, izjavila je žena.

Foto: Instagram/russellbrand

„Rekao mi je: ‘Počisti nered koji si napravila’, i ja sam to uradila. Ne znam zašto“, dodala je.

Druga žena opisala navodni napad kao nasilan i divljački

Na suđenju je svedočila i druga žena, koja je sredinom dvehiljaditih radila na jednoj radio-stanici i tada, prema njenim tvrdnjama, doživela seksualni napad od Brenda.

Rekla je da joj je komičar tada bio potpuni stranac, a navodni napad opisala je kao „nasilan“, „neobuzdan“ i „mahnit“.

„Bilo je grubo. Rekla bih da je bilo neobuzdano. Ljubio me je u usta, snažno, veoma snažno. Ljubio me je duž vrata, a istovremeno su njegove ruke bile svuda po meni“, ispričala je.

Na pitanje gde ju je dodirivao, odgovorila je da joj je stavljao ruke na zadnjicu i grudi, dok ju je jednom rukom držao za struk, a drugom pritiskao uz zid.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Bilo je grubo, veoma, veoma grubo. Čitavim telom bio je pritisnut uz mene. Poljupci su bili snažni i neobuzdani, spuštao se niz moj vrat. Koristim reč ‘mahnito’ zato što je sve bilo nasilno“, rekla je.

Prema njenim rečima, u prostoriji su se u tom trenutku nalazila četiri člana Brendove pratnje, među kojima i jedna žena, ali niko nije reagovao.

Svedočeći pred porotom, žena je zaplakala.

„Pitam se zašto ti ljudi nisu učinili ništa da ga zaustave“, rekla je.

Dodala je da je uspostavila kontakt očima sa ženom iz njegove pratnje i pogledom je preklinjala da interveniše.

Iako je bila „zatečena“ i „kao u magli“, uspela je da odgurne Brenda i kaže mu da se gubi. Prema njenim rečima, on je na to reagovao neobičnim smehom.

Poroti prikazane fotografije koje je, prema tvrdnjama žene, morala da napravi

Tokom suđenja prikazane su i fotografije za koje tužilaštvo tvrdi da je Brend naterao jednu od žena da ih napravi neposredno pre navodnog silovanja.

Na slikama, koje je objavila policija, komičar je bez majice, u belim pantalonama, dok šalje poljubac u pravcu kamere.

Žena je policiji rekla da se osećala uplašeno dok ju je primoravao da ga fotografiše.

„Fotografisala sam ga svojim foto-aparatom – naterao me je da to uradim. Bila sam uplašena. Sećam se da sam pomislila: ‘U šta sam se, pobogu, uvalila?’ A onda me je silovao“, ispričala je.

Foto: Printscreen YouTube

Prema njenim rečima, Brend ju je gurnuo na krevet i skinuo joj pantalone.

Ona je ranije opisala i kako je izašao iz toaleta bez majice i počeo da se šepuri po sobi, praveći smešne pokrete nalik noju, poput lika Bejzila Foltija iz britanske humorističke serije „Fawlty Towers“.

„Njegovo telo mi je delovalo zmijoliko i odvratno. Bilo mi je muka, iskreno“, rekla je.

Bivša radnica MTV-ja tvrdi da ju je vukao prema toaletu

Pred sudom je svedočila i još jedna žena koja tvrdi da ju je Brend napao dok je 2001. godine radila na televiziji MTV. U to vreme bio je jedan od glavnih voditelja muzičkog kanala, čulo se na suđenju.

Prema njenom iskazu, Brend ju je uporno nagovarao da pođe sa njim u toalet, a zatim ju je uhvatio za ruku i počeo da je vuče unutra.

„Hajde, uđi sa mnom“, navodno joj je govorio.

Žena ga je opisala kao „manijaka razrogačenih očiju“, navodeći da je nakon incidenta bila zbunjena i zatečena.

Tužiteljka Riel Karmi-Džouns KC nazvala je komičara „seksualnim predatorom“, tvrdeći da je bio „nemilosrdan, proračunat i manipulativan“.

Rasel Brend u sudnici Foto: Justin Griffiths-Williams/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njenim rečima, žene su policiji ispričale i da se ponašao detinjasto, očekujući da svaka njegova želja bude ispunjena.

Optužbe se odnose na događaje od 1999. do 2009. godine

Sud je čuo da su se navodni napadi dogodili u periodu kada je Brendova javna karijera bila u usponu. Prema optužnici, žene je navodno napadao na različitim mestima – na radnim mestima, u toaletu jednog bara i u svom domu.

Jedna od žena tvrdi da ju je silovao u hotelskoj sobi u Bornmutu 1999. godine, nakon konferencije Laburističke stranke. Prema njenom iskazu, Brend se iznenada promenio: od muškarca kog je doživljavala kao „ženstvenog, prijateljski nastrojenog i ljubaznog“ postao je, kako je rekla, „poput čudovišta“.

Šesta žena, koja je radila za Kanal 4, upoznala je Brenda dok je snimao jedan projekat. Prema njenom svedočenju, rečeno joj je da je komičar „nezadovoljan“ i da se situacija neće popraviti ukoliko mu ne pruži masažu. Žena tvrdi da je Brend potom prišao stolici na kojoj je sedela i spustio glavu direktno u predelu njenih prepona. Rasel Brend negira sve optužbe protiv njega, a suđenje se nastavlja.