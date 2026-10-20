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Kada biste muškarce pitali koji im je deo ženskog tela najprivlačniji, mnogi bi verovatno pomenuli grudi ili zadnjicu. Međutim, postoji još jedan deo tela koji ih posebno privlači, a o kojem se ne govori toliko često vrat.

Iako možda nije prvi na koji pomislimo kada govorimo o fizičkoj privlačnosti, brojni muškarci priznaju da im je upravo ženski vrat izuzetno privlačan, piše britanski „Metro“.

Jedan detalj posebno ih privlači

Jedan korisnik Redita objasnio je da ga vrat privlači zato što ga doživljava kao intiman deo tela kojem se tokom seksa često ne posvećuje dovoljno pažnje. Posebno voli kada njegova devojka podigne kosu i otkrije vrat kako bi mogao da je ljubi.

Slično razmišlja i drugi korisnik, koji je priznao da mu je naročito privlačno kada žena skloni kosu sa vrata.

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„Kada raspusti kosu, prebaci je na jednu stranu i otkrije vrat... to je prokleto privlačno“, napisao je.

Na internetu se mogu pronaći brojni slični komentari. Muškarci vrat često opisuju kao potcenjen deo ženskog tela, a neki ističu da im je posebno privlačan zbog njegove osetljivosti na dodire i poljupce. Dopada im se i način na koji partnerka reaguje na nežne dodire.

Naravno, ima i onih koji nude mnogo jednostavnije objašnjenje. Jedan muškarac je tako napisao da mu se vrat sviđa „zato što je odmah iznad grudi“.

Zašto vrat može da bude toliko privlačan?

U poljupcima i dodirima po vratu uživaju mnogi ljudi, bez obzira na pol. Ketrin Kembel, terapeutkinja specijalizovana za seksualnost i partnerske odnose, objašnjava da uzbuđenje može biti još intenzivnije kada znamo da partner uživa u takvim dodirima.

Deo privlačnosti mogao bi da se krije i u činjenici da vrat nije deo tela koji se obično prvi povezuje sa seksualnim uzbuđenjem. Upravo zato nežni dodiri na tom mestu mogu da deluju posebno intimno.

Terapeutkinja Hana Džekson-MekKejmli smatra da smo danas toliko okruženi seksualizovanim sadržajima da često zaboravljamo koliko privlačni mogu biti jednostavni i spontani pokreti.

„Većina nas ne živi holivudskim životom u kojem sve mora da bude savršeno doterano da bi bilo privlačno“, kaže Hana.

„Način na koji neko, često i nesvesno, izražava svoju senzualnost može da bude izuzetno privlačan“, dodaje ona.

Žena je svog supruga mesecima varala sa prvim komšijom Foto: Andor Bujdoso / Alamy / Alamy / Profimedia

Otkrivanje vrata može da bude znak bliskosti i poverenja

Privlačnost vrata povezuje se i sa osećajem bliskosti i poverenja. Budući da je reč o osetljivom delu tela, dopuštanje partneru da ga dodiruje nekim ljudima predstavlja poseban oblik intimnosti.

„U životinjskom svetu jedinke pokazuju vrat kao znak pokornosti. Ranjivost tog dela tela može da izazove osećaj zaštite, ali i da nesvesno podstakne osećaj posedovanja“, objašnjava Ketrin Kembel.

Ipak, terapeutkinja naglašava da takvi dodiri nisu prijatni svima.

„Dopustiti nekome da vam dodiruje vrat veliki je čin poverenja, pa je razumljivo što nekim ljudima to uopšte ne odgovara“, ističe ona.

Limfni čvorovi predstavljaju važan deo imunog sistema. U njima se nalaze imune ćelije koje prepoznaju uzročnike infekcija, stvaraju antitela i učestvuju u odbrani organizma. Foto: Shutterstock

Nežni poljupci nisu isto što i pritisak na vrat

Privlačnost vrata ponekad se povezuje i sa erotskom asfiksijom, odnosno praksama koje uključuju pritiskanje vrata ili ograničavanje disanja tokom seksualnog odnosa. Međutim, važno je razlikovati nežne dodire i poljupce od postupaka koji mogu ozbiljno da ugroze zdravlje.

Istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da je više od polovine ispitanih mladih odraslih osoba uzrasta od 18 do 35 godina imalo iskustvo sporazumnog gušenja tokom seksa. Ipak, taj podatak sam po sebi ne dokazuje da postoji direktna veza između privlačnosti vrata i takvog ponašanja.

Stručnjaci upozoravaju da pritisak na vrat tokom seksa može da izazove ozbiljne posledice, uključujući oštećenje mozga, gubitak svesti, pa čak i smrt. Pristanak partnera ne uklanja ove rizike.

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O opasnostima takvih postupaka poslednjih godina raspravlja se i u pravnom kontekstu. U Engleskoj i Velsu zakonskim izmenama iz 2021. dodatno je potvrđeno da pristanak na seksualni odnos ne može da posluži kao opravdanje za nanošenje teških telesnih povreda ili smrt partnera.

Zato je važno napraviti jasnu razliku između nežnih poljubaca i dodira po vratu, koji mnogima predstavljaju prijatan oblik intimnosti, i postupaka koji podrazumevaju pritisak na vrat i mogu ozbiljno da ugroze život.

(Kurir.rs/Index.hr)