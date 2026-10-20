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Posteljinu, peškire i odeću peremo redovno, ali na zavese često potpuno zaboravljamo. Budući da na prvi pogled dugo izgledaju čisto, lako je pomisliti da ih je dovoljno oprati jednom godišnje. Ipak, one se nalaze pored prozora kroz koje ulazi prašina, neke dodiruju pod, a njihova vlakna vremenom zadržavaju neprijatne mirise i druge nečistoće.

Zato stručnjaci za čišćenje savetuju da zavese češće uključimo u veliko spremanje doma, piše portal The Spruce.

Foto: fizkes/Shutterstock

Na koliko meseci treba prati zavese?

Učestalost pranja prvenstveno zavisi od prostorije u kojoj se zavese nalaze i uslova u domaćinstvu. Kao opšte pravilo, stručnjaci preporučuju pranje svakih tri do šest meseci.

U domovima u kojima žive kućni ljubimci ili pušači, kao i u stanovima koji se nalaze uz prometne ulice, preporučuje se češće pranje, otprilike na svaka tri meseca. U prostorijama sa manje prašine i zagađenja, pranje na svakih šest meseci uglavnom je dovoljno.

Izuzetak mogu biti zavese u gostinskim sobama koje se retko koriste, kao i modeli od veoma osetljivih materijala, kojima je ponekad dovoljno temeljno čišćenje jednom godišnje.

Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti zavesama u kuhinji. Njih je preporučljivo prati svaka dva do tri meseca, jer se na tkanini talože masnoća, čestice hrane i mirisi nastali tokom kuvanja. Ako se ne čiste redovno, ove naslage vremenom mogu promeniti i boju materijala.

pranje zavesa Foto: Oleksandr Latkun / Panthermedia / Profimedia

Nije svaka zavesa pogodna za mašinsko pranje

Pre nego što zavese stavite u veš-mašinu, najvažnije je da proverite deklaraciju proizvođača. Većina pamučnih, lanenih i poliesterskih zavesa može se prati kod kuće, naročito ako nemaju tešku postavu.

Tanke i prozirne zavese uglavnom se takođe mogu prati u mašini, ali zbog svoje osetljivosti zahtevaju hladniju vodu i nežan program. Čipkaste zavese sigurnije je prati ručno ili u skladu sa uputstvima proizvođača.

Pamuk dobro podnosi pranje, ali se na visokim temperaturama može skupiti. Zato je najbolje koristiti hladniju vodu, blag deterdžent i program za osetljiv veš.

Poliester je jednostavniji za održavanje, ali ni kod ovog materijala ne treba preterivati sa temperaturom.

Sa druge strane, zavese od svile, baršuna i vunenih mešavina, kao i modeli sa bogatim ukrasima ili debelom postavom, bolje je prepustiti profesionalnom čišćenju.

Poseban oprez potreban je kod termo i „blackout“ zavesa koje zamračuju prostoriju. One mogu imati posebne premaze koji se tokom pranja u vodi oštećuju, pa je obavezno proveriti uputstva za održavanje.

Kako da zavese ostanu čiste između dva pranja?

Dobra vest je da zavese ne morate skidati svaki put kada primetite malo prašine. Dovoljno je da ih između pranja redovno održavate.

Stručnjaci savetuju da ih svakih nekoliko nedelja nežno usisate nastavkom sa mekom četkom ili prašinu uklonite na drugi odgovarajući način. Čvršće zavese povremeno možete izneti napolje i dobro istresti.

Važno je i da ne preterujete sa omekšivačem. On na vlaknima može ostaviti sloj na koji se lakše lepe nečistoće.

Kod zavesa u boji preporučuje se da pre prvog pranja proverite na manje vidljivom delu da li tkanina pušta boju.

Foto: Victor Zastolskiy / Alamy / Profimedia

Trik za sušenje zbog kojeg možda nećete morati da ih peglate

Kada završite pranje, najbolje je da zavese osušite na vazduhu. Ako proizvođač dozvoljava sušenje u mašini, izaberite nižu temperaturu kako biste smanjili rizik od skupljanja i oštećenja tkanine.

Postoji i jednostavan trik koji može da vam uštedi vreme: okačite zavese dok su još blago vlažne.

Pod sopstvenom težinom tkanina će se prirodno ispraviti, pa u mnogim slučajevima neće biti potrebno dodatno peglanje.

Redovno održavanje zavesa ne doprinosi samo urednijem izgledu prostorije već pomaže i da se na tkanini ne nakupljaju prašina, masnoća i neprijatni mirisi. Zato je najbolje da ih ne perete tek kada vidljivo promene.

(Kurir.rs/Večernji.hr)