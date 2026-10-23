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Dvadesettrogodišnja Sofija Mulson zamenila je užurbano svakodnevlje u Velikoj Britaniji preseljenjem na Tajland, gde danas živi znatno opuštenije. Umesto celodnevnog rada i hroničnog nedostatka slobodnog vremena, sada radi svega nekoliko sati dnevno, dok ostatak dana posvećuje sebi.

Čijang Maj, grad na severu Tajlanda Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Sofija je odrasla u Saseksu, gde je radila kao frizerka. Pored posla u salonu, šišala je klijente kod kuće, a slobodne dane koristila je za dodatnu zaradu radeći kao negovateljica. Istovremeno je pokušavala da razvije sopstveni posao u oblasti onlajn fitnes savetovanja. Zbog brojnih obaveza gotovo da uopšte nije imala vremena za odmor. U aprilu 2025. godine odlučila je da promeni život iz korena i preseli se u Čijang Maj, grad na severu Tajlanda poznat po prirodi, mirnijem tempu života i pristupačnijim troškovima.

Znatno niži troškovi i povoljnije režije

Danas živi u apartmanu sa bazenom i celodnevnim obezbeđenjem, pri čemu su joj mesečni troškovi znatno niži nego što bi bili u Velikoj Britaniji. Za mesečni zakup stana izdvaja oko 580 evra, dok režije plaća dodatnih 58 evra. Iznajmljivanje motora košta je približno 66 evra mesečno, a za pun rezervoar goriva potrebno je da izdvoji manje od šest evra. Povoljniji su i hrana i svakodnevne usluge. Obrok u restoranu stoji između šest i 12 evra, kafa oko 1.20 evra, a masaža između osam i deset evra.

"Otkrila sam čak i da obroci u lokalnim restoranima mogu da budu jeftiniji od kuvanja kod kuće. To me je u početku zaista iznenadilo", ispričala je Sofija.

Ukupno mesečno troši oko 1.800 evra, što obuhvata stanovanje, hranu, kupovinu i zabavu.

Vreme za sebe

Ipak, najveća prednost novog života za Sofiju nije luksuzan smeštaj, već mogućnost da sama raspolaže svojim vremenom. Za razliku od nekadašnjeg života u Britaniji, sada na svom onlajn poslu radi svega nekoliko sati dnevno. Ostatak vremena posvećuje sportu, putovanjima, čitanju, slikanju i sviranju klavira. Počela je da uči i tajlandski jezik kako bi se što bolje uklopila u novu sredinu.

"Više nemam osećaj da svaka minuta mog dana mora da bude produktivna", rekla je.

Sofija još ne zna da li će Tajland postati njen trajni dom, ali zasad ne namerava da se vrati u Veliku Britaniju. Ne žali zbog odluke da promeni sredinu i način života.

Čijang Maj, grad na severu Tajlanda Foto: Luca Tettoni / robertharding / Profimedia

"Tajland može da postane moj dugoročni dom, a možda će da bude samo jedno posebno poglavlje u mom životu. Kako god da se završi, znam da ću u starosti da budem zahvalna što sam imala hrabrosti da napravim taj korak", poručila je.

Njena priča pokazuje koliko promena životnih okolnosti može da utiče na svakodnevicu. Za Sofiju uspeh više ne znači raditi što više, već imati dovoljno vremena za sopstvena interesovanja i život izvan posla.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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