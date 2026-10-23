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Koje posuđe ne može na indukcionu ploču

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Izbor između klasičnog električnog šporeta sa staklokeramičkom pločom i indukcije jedna je od najčešćih dilema pri opremanju kuhinje. Kada prevagne odluka u korist indukcionog uređaja, ubrzo sledi saznanje da je za njegovo korišćenje neophodno odgovarajuće posuđe.

Koje posuđe ne može na indukcionu ploču Foto: Octavian Lazar / Alamy / Profimedia

Bilo da je reč o samostalnim šporetima ili ugradnim pločama, princip rada je potpuno identičan. Istraživanja pokazuju da dva litra vode na indukciji proključaju dvostruko brže u odnosu na standardnu staklokeramiku. Brža priprema donosi manju potrošnju električne energije i značajnu uštedu vremena, što ove aparate čini izuzetno popularnim.

Kako funkcioniše

Tajna ove efikasnosti leži u samom mehanizmu rada. Za razliku od klasičnih ploča koje koriste grejače, ispod stakla indukcije nalaze se namotaji bakarne žice. Prolaskom struje kroz namotaje stvara se elektromagnetno polje. Umesto da greje samu površinu, ovo polje deluje direktno na dno posude, podstičući stvaranje električne struje u samom metalu. Dno šerpe ili tiganja u tom trenutku postaje primarni izvor toplote. Zbog toga je površina ploče bezbedna na dodir tokom rada, dok naknadna toplota potiče samo od zagrejanog posuđa.

Koje posuđe ne može na indukcionu ploču Foto: Z Jan / Panthermedia / Profimedia

Koje posuđe indukciona ploča ne prepoznaje

Budući da elektromagnetna indukcija reaguje samo na određene vrste metala, nije svaka šerpa upotrebljiva na ovoj vrsti uređaja. Posuđe koje se uspešno zagreva najčešće je izrađeno od livenog gvožđa, čelika, emajliranog ili specifičnog nerđajućeg čelika. Sa druge strane, materijali poput aluminijuma, bakra, mesinga, stakla, keramike i porcelana ne mogu da uspostave magnetnu reakciju.

Provera posuđa koje već imate u domanstvu izuzetno je jednostavna. Dovoljno je uzeti običan magnet, poput onog sa frižidera, i prisloniti ga na spoljašnje dno šerpe. Ako se magnet čvrsto zalepi, posuda je pogodna za upotrebu na indukciji. Pojedini sudovi mogu proći ovaj test, ali pružati sporije rezultate usled tankog materijala ili male površine dna. Prilikom kupovine novih komada, najsigurniji pokazatelj je simbol na ambalaži ili dnu posude, koji najčešće podseća na namotanu oprugu ili spirale.

Koje posuđe ne može na indukcionu ploču Foto: Z Jan / Panthermedia / Profimedia

Važni detalji: Boja, prečnik i oblik dna

Pored samog sastava materijala, postoji još nekoliko ključnih faktora koji utiču na efikasnost kuvanja. Farba na spoljašnjem dnu može ometati delovanje elektromagnetnog polja, pa neprovereno obojene posude treba izbegavati, osim ako proizvođač nije naglasio da su namenjene upravo indukciji.

Veličina i oblik dna takođe igraju važnu ulogu. Iako ploča automatski prepoznaje dimenzije posude, najbolji učinak postiže se kada prečnik dna odgovara označenoj zoni za kuvanje. Izuzetno male posude ploča često ne može ni da detektuje. Takođe, dno posude mora biti potpuno ravno - bilo kakva udubljenja ili deformacije otežavaju stvaranje toplote i usporavaju pripremu hrane.