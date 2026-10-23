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Za dobar kolač sa jabukama ne treba mnogo sastojaka, ali znači pravi redosled pripreme. U ovom receptu polovina testa prvo se kratko zapeče, zatim se dodaju jabuke i preostala smesa. Tako se dobija sočan voćni sloj između dve meke kore, a griz u filu vezuje višak soka koji jabuke puste tokom dinstanja.

Sastojci za testo mere se na čaše, pa za taj deo pripreme nije potrebna vaga. Važno je samo da za šećer, ulje, mleko i brašno koristite istu čašu, kako biste sačuvali odnos sastojaka.

Sastojci za kolač sa jabukama

Foto: Anil OGUZ / Alamy / Profimedia

Za fil:

1,2 kg jabuka

3 kašike šećera, ili više prema ukusu i kiselosti jabuka

1 kašičica cimeta

5 kašika griza

Za testo:

3 jaja

1 čaša šećera

1 kesica vanilin šećera

1 čaša ulja

1 čaša mleka

2 čaše brašna

1 kesica praška za pecivo

Za pripremu pleha i posipanje:

malo ulja i brašna

šećer u prahu Prvo pripremite fil od jabuka

ilustracija Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

Jabuke oljuštite i narendajte, pa ih stavite u šerpu sa šećerom i cimetom. Dinstajte ih desetak minuta na umerenoj temperaturi, uz povremeno mešanje, dok ne omekšaju i puste sok.

Pred kraj dodajte griz i mešajte još kratko, dok se ravnomerno ne rasporedi i fil ne poveže. Sklonite šerpu sa ringle i ostavite nadev da se prohladi dok pripremate testo.

Umutite smesu i kratko zapecite prvi sloj

Uključite rernu na 180 stepeni. Pleh dimenzija 30 × 20 centimetara premažite uljem i pospite tankim slojem brašna.

Jaja, šećer i vanilin šećer mutite mikserom tri do četiri minuta, dok smesa ne postane svetlija i penasta. Dodajte ulje i mleko, a zatim brašno pomešano sa praškom za pecivo. Kratko sjedinite, tek toliko da nema grudvica.

Polovinu smese sipajte u pripremljen pleh, poravnajte i pecite 10 minuta. Ovaj sloj treba samo blago da se zapeče pre dodavanja fila.

Dodajte jabuke i završite pečenje

Foto: Profimedia

Izvadite pleh iz rerne, pa preko testa pažljivo rasporedite prohlađeni fil od jabuka. Prelijte ga drugom polovinom smese i lagano poravnajte da prekrije nadev.

Vratite kolač u rernu i pecite još oko 30 minuta na 180 stepeni, dok površina ne porumeni, a gornji sloj testa bude pečen. Vreme može malo da varira u zavisnosti od rerne.

Ostavite kolač da se ohladi pre sečenja, kako bi se fil stegao i parčići lakše vadili iz pleha. Pred posluživanje pospite ga šećerom u prahu.

Video: Pita sa jabukama iz tiganja