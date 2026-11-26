Slušaj vest

Kadaroditelji vrše pritisak na svoje dete da okonča srećnu ljubavnu vezu iz straha od eventualnih zdravstvenih problema u budućnosti, postavlja se pitanje da li briga zaista sme da nadvlada emocije. Upravo ova teška moralna dilema izazvala je žestoku polemiku među korisnicima društvenih mreža.

Foto: Audtakorn Sutarmjam / Alamy / Profimedia

Čitav slučaj iznela je zabrinuta drugarica mladog para koji već duže vreme gradi ozbiljan i stabilan odnos. Naime, majci te devojke je pre sedam godina otkriven nazofaringealni karcinom, izuzetno redak oblik tumora glave i vrata. Posle faze mirovanja bolesti, karcinom se, nažalost, ponovo vratio i ona sada iznova prolazi kroz mukotrpan proces lečenja.

Dodatni teret čitavoj priči daje činjenica da u majčinoj familiji postoji istorija malignih oboljenja, jer su i njena dva brata i sestre takođe vodili bitku sa rakom, dok je jedan od njih preminuo u 48. godini. Iako sve precizne dijagnoze nisu poznate, veruje se da je među tim oboljenjima bila prisutna i leukemija.

Strah od genetike i budućeg potomstva

Upravo zbog ovakve porodične medicinske slike, roditelji i rodbina njenog partnera postali su duboko zabrinuti i počeli da ga nagovaraju da dobro razmisli o nastavku te veze.

Foto: sabphoto, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

"Plaše se da je možda nasledila genetsku predispoziciju, da bi u budućnosti mogla da oboli od raka i da bi to moglo da utiče na njegov život, njihov brak ili potencijalno na njihovu buduću decu", objasnila je prijateljica koja je podelila ovu priču.

Kako ona dalje tvrdi, porodica mladića smatra da je ovakva zdravstvena istorija sasvim dovoljan razlog da on čak i ostavi svoju devojku. Premda razume brigu roditelja za sinovljevu budućnost i njihovu potrebu da sagledaju moguće rizike, drugarica naglašava da u čitavoj priči svi uporno previđaju najvažniju činjenicu, a to je da je sama devojka potpuno zdrava.

Osuđena zbog nečega na šta ne može da utiče

Više slučajeva malignih oboljenja unutar iste porodice svakako može predstavljati razlog za preventivni odlazak kod lekara ili genetsko savetovanje, ali ovoj devojci nikada nije utvrđena nikakva nasledna sklonost, niti postoje bilo kakvi dokazi da je nosilac genetske mutacije.

Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Zbog svega toga nameće se pitanje koliko je uopšte moralno i ljudski unapred obeležiti nekoga kao "rizičnog partnera" za brak i stvaranje porodice na osnovu okolnosti koje ne može da promeni i oboljenja koja možda nikada u životu neće ni dobiti.

"Ako je zaista voli, da li bi trebalo da dozvoli da strah i pritisak roditelja odlučuju o budućnosti njihove veze?", upitala je prijateljica.

Niko od nas nema garanciju za sutra

Nesporna je istina da niko na ovom svetu nema potpunu kontrolu nad onim što nas čeka u godinama koje dolaze. Niko ne može sa sigurnošću da predvidi šta će se desiti već sutra, niti bilo kome pripada garancija za doživotno dobro zdravlje, jer od raka, nažalost, može da oboli svako, bez obzira na to kakva mu je porodična istorija bolesti.

Okrenuti leđa osobi koju volite samo zbog straha od nečega što bi eventualno moglo da se dogodi za deset ili dvadeset godina deluje ne samo nepravedno, već i krajnje surovo. Zato i dalje lebdi pitanje da li ovaj mladić treba da posluša oprez i strahove svojih roditelja, ili da čvrsto stane uz svoju devojku u trenucima kada joj je njegova podrška najdragocenija.

Pogledajte video: Ana Kanlić o borbi s rakom