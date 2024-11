Probala sam da se izvučem da ne idem, jer su neposredno pre toga umrli baka i deka, imala sam mnogo da učim, moji su bili bez dinara. Sestra je isto upisala fakultet, jednostavno, katastrofa!Roditelji su mi dali neku mizeriju da preživim mesec. Ali nije bilo teoretske šanse. Sve kolege su me napale – prvi među nama se ženi, hajde, kao da je bitno da li ćeš i koliko ćeš dati.

Naravno, ne mogu da tražim pozajmcu, jer ko zna kada ću da vratim, a i sramota me. A s druge strane, da kukam mojima da mi daju pare za svadbu kolege je bilo van pameti – jer ni oni nisu imali, a to im je bio luksuz – "SNAĐI SE".

Mada se ja prva ne bih ljutila da mi neko dođe bez poklona - na svoju svadbu planiram da zovem samo one koje volim, drugi nek se slobodno ljute. I tako ja njoj kažem - ok, ti ponesi pare, pa kad se nađemo, staviću u kovertu. da se razumemo - ja stvarno nisam imala dovoljno novca da dam. Ne samo za njih, već ni da se obučem. Pozajmila sam od rođake haljinu kad su me konačno ubedili da idemo svi zajedno.