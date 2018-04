RODITELJI I PRIJATELJI SU MI GOVORILI DA NAĐEM STRUČNU POMOĆ: Ostavila sam supruga zbog osamnaestogodišnjaka i to je moja najbolja odluka!

Kendra Malori je rešila da započne vezu sa muškarcem koji je 7 godina mlađi od nje.

"Mark i ja započeli smo vezu kad sam ja bila jako mlada. Kad smo se upoznali, ja sam bila dvadesetogodišnja devojka koja je očajnički žejela da bude voljena. Mark je bio tridesetogodišnji konobar, a očito je istina da će se, ako mladoj ženi veoma nesigurnog ega iznova ponavljaš da je lepa i genijalna, ona zaljubiti u tebe, pa čak se i udati za tebe."

"Kako sam sazrevala, naša je veza evoluirala u večernje seanse svađa i vrištanja i počeli su da me obuzimaju napadi panike pri samoj pomisli na to da ostanem s Markom do kraja života. Mark i ja uselili smo se u kuću kod mojih roditelja, a ja sam već bila spremna na odlazak. On se neprestano žalio na sve i od sebe pravio mučenika, bio je savršen primer osobe s kompleksom Petra Pana."

"U vreme kad smo se Mark i ja raspadali, moja je sestra na kratko došla kući s fakulteta, na zimske praznike. S njom su došli i njeni prijatelji, koji su odseli na kauču u dnevnoj sobi. Jedan od sestrinih prijatelja, Šon, bio je tu, a znala sam ga još otkako je bio petnaestogodišnjak. Kad su praznici završili, Šona nisam videla nekoliko meseci, a za to vreme se od dečaka pretvorio u divnog muškarca od 18 godina. Za vreme dok su bili tu, obično bi moja sestra i njeni prijatelji nakon nekog vremena otišli, a on i ja bismo ostali sami gledajući neki film i razgovarajući još dugo nakon što su svi ostali zaspali. Tada sam imala 25 godina i taman sam završila pravo, a on je imao 18 godina i taman je završio srednju školu. No, hemiju nismo mogli negirati. Naša je povezanost bila očita. Bila je električna i ispunjavala me novim životom. Taj se odnos nastavio sledećih nekoliko sedmica, a moj već ionako poljuljan odnos s Markom samo je sve više tonuo u propast. Na Novu godinu, Mark i ja smo se žestoko posvađali i to toliko žustro da su se doslovno tresli zidovi u kući te je moj tata morao da interveniše, a ja sam na kraju ostala u suzama. Kad je Mark te večeri došao kući s posla, rekla sam mu da mora otići. Zauvek."

"Dve večeri kasnije, Šon i ja smo se prvi puta poljubili. Moji prijatelji su izrazili svoju zabrinutost oko mojih životnih odluka. Mark, koji je postao neviđeno ljubomoran na Šona, slao mi je neprimerene poruke kasno uveče, nazivajući me pogrdnim imenima i dajući mi savete da potražim stručnu pomoć."

"I tako sam po prvi put u svom mladom životu radila nešto bez da sam zaslepljeno gledala u budućnost i planirala kako bi ona trebala da izgleda. I prezrela sam sve društvene norme. No, ne mogu reći da je naša veza bila jednostavna. Bilo je laganja, prevare i slomljenih srca. Bilo je i kasnih telefonskih poziva ispunjenih plakanjem i vrištanjem. Šon i ja proveli smo sledeće dve i po godine slamajući jedno drugome srca. Ali nakon svega, uvek smo se vratili jedno drugome, a pritom smo postajali sve svesniji i sve bliži jedno drugome. Oboje smo zajedno odrastali i naša je veza bila krug rasta i destrukcije, a oboje smo individualno rasli svaki put kad bismo zajedno pokušali popraviti ono što smo slomili. Nakon tri godine veze, napokon sam dala otkaz na poslu, preselila se u San Dijego i udala se za Šona. On me zamolio da sve to uradim, naravno. Imala sam mnogo opcija, no ljudi me i dalje osuđuju kad god čuju kolika je razlika u godinama između nas. Ipak, ja sam srećna. Ne mogu ni približno opisati kako se zbog njega osećam, on je moj najbolji prijatelj, neko s kime gledam filmove, moj najveći obožavatelj, moj najiskreniji kritičar, osoba koja čuva moje tajne i najveća ljubav mog života. Samo se, eto, pogodilo da smo rođeni u različito vreme", napisala je Kendra Malori."

