BIO SAM U LOŠEM BRAKU, ALI NISAM HTEO DA ODEM: Posle porodične drame, suprug je napravio korak koji će vas rasplakati!

Serž Belanko razveo se, iako je i dalje zaljubljen u svoju bivšu ženu. Bio je u lošem braku, ali nije hteo da ode.

“Bili smo izgubljeni. Možda smo mogli spasiti stvari, a pod stvari mislim na brak, ali čak i sada mislim da nije bilo nade. Nikada nisam hteo razvod, a nije ni Monika, moja bivša žena. Htela je da živimo odvojeno neko vreme i odmah sam znao da moramo to uraditi. Za našu dobrobit. Brak nam se okrenuo u potpunosti i trebao nam je predah."

"Razvod? Nije dolazio u obzir. Za vreme naše odvojenosti, koja je trajala skoro godinu dana, nikada nisam pomislio na razvod. Mislim da ni Monika nije htela razvod. Nikada neću saznati. Zapravo više nije ni bitno. Nije nam išlo u ljubavi i to smo prihvatili. Mi smo dvoje ljudi koji su jednom bili u jako dobroj ljubavnoj vezi. Bili smo roditelji troje neverovatne dece, bili smo dve duše, preplašene u vezi toga što nam se događa. Nisam hteo razvod, ali onda jednog dana nakon što smo dugo bili razdvojeni sam ga ipak zatražio. Zašto? Nisam siguran. Nešto u meni mi je reklo da je došlo vreme."

"Zadnje godine našeg braka bile su posvećene deci, stresu, selidbi i porodičnoj drami. Život je postao ustajao i rutinski, baš kao što ljudima u braku s vremenom postane. Nismo više odlazili na izlete i sastanke. Naš seksualan život je bio nikakav i spavali smo u odvojenim sobama. Bili smo izgubljeni. Možda smo mogli spasiti stvari, a pod stvari mislim na brak, ali čak i sada mislim da nije bilo nade. Jednom smo čak posetili bračnu savetnicu. Ali već je bilo prekasno. Mislim da smo ju samo preplašili, a nama nije bilo spasa."

"Ne znam kako to objasniti. Nakon toliko tuge i boli ja nju i dalje volim. Možda sam samo slab. Možda se samo bojim da krenem napred. Mislim da to nije završena priča. Iako sam znao da je prava odluka razvesti se, ne mogu ju preboleti. Možete se razvesti i otići zauvek od te osobe, razumem vas. Ali to nisam ja. Pogledajte me sada. Stojim ispred njenih vrata s cvećem u ruci i čekam da mi otvori. Smeškam se, jer znam da je blizu. Budućnost je nepredvidiva, a prošlost nam se okreće u grobu. Razveli smo se, ali tu sam ponovno. Kada malo bolje razmislim, možda sam imao dobar razlog za razvod. Kraj našeg braka bio je početak nečeg boljeg i lepšeg."

Kurir.rs/Your Tango, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir