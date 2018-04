SMRŠAJTE BEZ ISCRPLJIVANJA: Kako da BRŽE i na ZDRAV način skinete salce posle praznika i spremite se za lepo vreme?

Svi smo preterali sa hranom za uskršnje praznike! Svi smo se opustili i pojeli slanog i slatkiša više nego što je poželjno. A lepo vreme već počelo i leto (čitajte: kupaći kostimi) sve bliže! Zato je sad pravo vreme da se bacimo na skidanje salca i to na mnogo brži i mnogo jednostavniji način nego do sada – pogledajte OVDE ili OVDE kako!

Dijete su najčešće takve da od njih lako odustanete: gladni ste, iscrpljeni, hrana „u ponudi“ vam je neukusna... A za vežbanje nemate vremena ili jednostavno ne volite da se fizički iscrpljujete. Ono što vam može pomoći da smršate bez rigoroznih dijeta (iako je svakako preporučljivo donekle korigovati ishranu i imati bilo kakvu fizičku aktivnost, makar i šetnju i usisavanje) jesu SUPER FIT HELANKE I POJAS! Napravljeni su od NEOTEX-a, specijalnog materijala koji pojačava znojenje i ubrzava proces topljenja masnih naslaga. A danas se OVDE/OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 mogu kupiti po FENOMENALNO NISKOJ CENI, pojas za samo 720 rsd, a helanke po ceni od 950 rsd!

Helanke koje su do kolena su idealne za sve one koji žele da skinu salce sa butina, bokova i zadnjice. Mogu se nositi same ili ispod odeće. Sasvim je dovoljno nositi ih 2 do 3 sata u toku dana dok ste fizički aktivni (ako ne trenirate, onda bar dok šetate, dok sređujete kuću i slično).

foto: Promo

Pojas je izuzetno koristan za sve one kojima je stomak kritična zona. On topi naslage u ovom delu i istovremeno blago steže stomak i zbog toga nemate onaj bezvezni osećaj da vam „ispada“ iz odeće. Gotovo da je potpuno neprimetan ispod odeće, pa ga možete nositi čak i dok ste na poslu.

foto: Promo

Iskoristite veliku PROLEĆNU AKCIJU i poručite odmah svoje SUPER FIT helanke i pojas po fantastičnoj ceni OVDE/OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999!

( Promo teskt - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir