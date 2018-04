(FOTO) GODINAMA JE BILA ZAVISNA OD ALKOHOLA I CIGARETA: Napravila je drastičan korak u životu koji mnogi osuđuju, a sada je presrećna!

Miki Monro je dugi je niz godina bila zavisna od alkohola, imala problema s težinom i patila od manjka samopouzdanja.

Nakon što se udala sama za sebe sve je, kaže, postalo bolje. Bračne zavete izrekla je sama sebi na plaži.

"Obećala sam da ću biti ljubazna prema sebi, autentična i stvarati zdrave granice", otkrila je Miki.

Na to ju je inspirisala prijateljica - guru za veze, a kaže, ljubav prema sebi od trenutka venčanja svakim danom raste sve više.

"Da ste me pitali pre nekoliko godina o udaji same za sebe, mislila bih kako je to prilično narcisoidno. Ali sada shvatam da to nema veze s tim. Više se radi o samosvesnosti i o tome kako kako se nosite s negativnim i kritičnim mislima koje svako ima o sebi", rekla je ona.

S godinama jeshvatila kako je sama sebi najgori neprijatelj. Čak i sada čuje svoj unutrašnji glas koji je kritikuje kada se pogleda u ogledalo.

"Kao ljudi nikada nećemo u potpunosti biti zadovoljni s onim ko smo, ali udaja za samu sebe mi je pomogla da se ne upoređujem toliko s drugim ljudima", kaže ova dvadesetosmogodišnjakinja.

Pre vjenčanja prolazila je kroz teško razdoblje. Bila je u depresiji i nije znala kako se rešiti negativnih misli. Sada je sama sebi obećala kako će voleti sve delove sebe, sve dobro i loše. Priznaje kako ljudi negativno reaguju kada im kaže da se udala sama za sebe, ali nakon što im objasni pravi razlog, onda promene mišljenje.

Shvatila je kako nema ništa loše u tome da se sama sebe poštuje.

"Pomalo je to i bizarno jer ako bi taj prsten dala drugoj osobi i s njom izmenila zavete, niko ne bi video u čemu je problem, ali negde usput voleti sebe postao je pravi tabu. To je šteta jer na kraju ćeš provesti život upravo sam sa sobom", zaključila je Miki kojoj je udaja za samu sebe donela niz pozitivnih promena.

Kurir.rs/Daily Mail, Foto: Printscreen/Facebook

