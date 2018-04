POMOGAO SAM SEBI: Stavio je OVO u obuću i prošla ga je GLAVOBOLJA!

“Dugo sam mučio muku sa glavobljom ne znajući šta je uzrok, a onda sam shvatio da moj problem počinje od nogu”, kaže Nenad (46).

“Stalno me bolela glava i nisam mogao normalno da funkcionišem: bio sam dekoncentrisan na poslu, neraspoložen, slabo sam se viđao sa društvom. Gotovo svaki dan sam pio lekove protiv glavobolje, ali ništa nije pomagalo na duže staze. A onda sam shvatio da me glava boli od dugog stajanja (protiv čega ne mogu, konobar sam i takva mi je priroda posla). Koristio sam najrazličitije skupe uloške i ni jedni mi nisu pomogli kao ovi – akupresurni sa magnetima. Nit jeftnijih uložaka, nit boljeg efekta! Reljefasti su, pa sve vreme kad hodam imam osećaj da me masiraju, a magneti mi ublažavaju bolove. Kupio sam ih OVDE za SAMO 350 din, a mogu da se poruče i na ovaj broj telefona: 011/6 888 999.”

foto: Promo

Ulošci odgovaraju i muškarcima i ženama, i pogodni su za apsolutno sve tipove obuće. Peru se po potrebi pod mlazom mlake vode i sa malo sapuna, a suše se na vazduhu.

Iskoristite SNIŽENJE i poručite svoj par na broj 011/6 888 999 od 8-17h ili OVDE online non-stop.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir