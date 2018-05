NE VREDI VAM ŠTO IZGLEDATE KAO MILION DOLARA: Kada žene rade ove 4 stvari, muškarci beže glavom bez obzira!

Muškarca nije toliko teško zavesti, ali kada govorimo o zadržavanju zavedenog muškarca, tu stvari postaju malo komplikovanije.

Oni često od žena beže glavom bez obzira, a ako vam se to ikada dogodilo, verovatno ste napravile neku od ovih stvari.

Probale ste da ga promenite

Možete da promeniti njegove patike ili frizuru, ali ne možete da promenite način na koji gleda na svet. Ako ne želi decu, nećete moći da ga nagovorite na to, ako nije ambiciozan, neće to postati ma koliko mu prigovarale. Ako pokušate da ga menjate do neprepoznatljivosti, jednostavno će otići nekome ko ga prihvata onakvog kakav je.

Bile ste previše lake

Jednostavan ulov nije loš, u teoriji. Ako je uspeo da vas nagovori na seks već na prvom sastanku, to mu se verovatno i svidelo, ali s vremenom će mu se svideti sve manje. Muškarci su lovci, a kada je lovina jednostavno poslužena i oko nje ne moraju da se trude, potražiće neku koja beži od njih.

Previše poruka i poziva

Ovo muškarci ne podnose! Nije stvar u tome da im smetaju poruke, stvar je u tome da znaju da će, ako ne odgovore na njih, morati da objašnjavaju zašto nisu odgovorili. S vremenom im svaki poziv, čak i kada je važan, postaje nešto što ih guši, a tada obično i beže iz takve veze.

Prebrz tempo

Nakon mesec dana veze, on je još u fazi kada sve smatra ležernim, a puno je žena u isto vreme u fazi kada misle da je pravi trenutak za upoznavanje roditelja. On ne želi da ih upozna ni sad, ni za mesec dana, a ako ga prisiliš na to, podsvesno će početi da traži vezu koja nije toliko naporna.

Kurir.rs/Superžena

