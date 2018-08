OTIŠAO JE NA MORE SA NAJBOLJIM DRUGOM I NJEGOVOM VERENICOM: Posle pijane noći završio je sa njom u krevetu, a onda mu je saopštila ŠOKANTNU vest!

Anonimni muškarac je potražio savet stručnjaka zbog neprijatnosti koja mu se desila.

Naime, on je izneverio svog najboljeg prijatelja tako što je spavao sa njegovom verenicom.

"Obojica imamo 24 godine i najbolji smo prijatelji još od školskih dana. On je jedinac, a ja imam samo dosta stariju sestru, pa smo poput braće. Prošli mesec smo otišli na more, a on je poveo i svoju devojku. Vreme je bilo fenomenalno. Nakon piknika na plaži, sedeli smo na suncu poslepodne. Uveče, otišli smo u turneju po pabovima. Popili smo puno, naročito prijatelj. Kad smo se vratili u hotel, on je otišao u sobu, pa sam pitao njegovu verenicu, koja je godinu mlađa, da li je možda za još jedno piće u hotelskom baru pre nego štu mu se pridruži. Kad je šanker prestao da toči složili smo kako je vreme da i mi odemo na spavanje i krenuli prema sobama", počeo je on svoju priču i nastavio:

"Poljubio sam je za laku noć, ali taj poljubac je ispao iznenađujuće strastven. Otišli smo u moju sobu i čim su se vrata zatvorila bili smo jedno na drugome i imali seks na mom krevetu. To je bio najbolji seks ikad. No malo nas je ponelo pa smo zaboravili na zaštitu. Posle sam joj rekao da mi se uvek jako sviđala. Rekla je da se i ona tako oseća, ali da ne želi da povredi mog prijatelja. Rekli smo da se ovo više nikada ne sme ponoviti. A onda pre nekoliko dana šok. Rekla mi je da je trudna. Test je bio pozitivan, a kaže da je sigurna da dete nije prijateljevo jer oni uvek koriste kondom. Rekla je i da će zadržati dete bez obizra na to šta ja odlučim. Pitao sam je da li želi da bude sa mnom. Rekla je da želi, ali da je venčanje već isplanirano pa bilo prevelik problem sve otkazati. Da li da ćutim i gledam kako moj najbolji prijatelj podiže moje dete? Je li to ljubav ili trenutak ludosti?"

Stručnjak je ovako posavetovao mladića.

"Pitaj je da li je stvarno mislila to što je rekla da želi da bude sa tobom ili je sve trenutak ludosti kojoj je kumovao alkohol i sunce. Ako te voli, bilo bi pogrešno nastaviti s njihovim venčanjem. Taj brak neće potrajati i mogao bi prouzrokovati puno nesreće i tuge, čak i njenoj bebi. Izgubio bi najboljeg prijatelja, ali on će verovatno pronaći novu partnerku. Ako ona istraje u tome da će se udati za tvog prijatelja, dobro razmisli pre nego što odlučiš da kažeš da si otac deteta. Da, za decu je najbolje da znaju ko su im (biološki) roditelji, ali bi to verovarno samo rezultiralo time da su roditelji deteta na ratnoj nozi", savetuje Deidre.

