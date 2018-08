MRZELA SAM KOLEGU ZATO ŠTO JE PREVARIO ŽENU, A ONDA SAM POPILA SA NJIM NA PROSLAVI FIRME: Kroz suze mi je rekao OVO i sve mi je bilo jasno!

Žena je želela sa svima da podeli ispovest o svom kolegi sa posla, kog na samom početku nije podržavala.

Ona je otkrila kako je njen saradnik prevario svoju ženu, ali je ipak kasnije za njega pronašla opravdanje.

"Kolega je prevario svoju ženu, bila sam besna na njega i mrzela ga, nisam to očekivala od njega. Srela sam ga u vinariji sa ženom, prilazi on, upoznaje nas, objašnjava ko sam. Sedaju sto pored, izvlači joj stolicu da sedne, vidim sipa joj vino, kezi se, kupuje ružu od žene koja je prišla. Gledam i povraća mi se, kako može. Ubrzo su krenuli, ona prolazi, on se zadržao kod stola. Pogledam ga i vidim bol. Blago je gurnuo ružu sa stola i ode za njom. Nakon nedelju dana, podneo je zahtev za razvod. Na firminoj proslavi par meseci kasnije smo se napili", počela i je ona i nastavila:

foto: Profimedia

"Počeo je da plače i da priča koliko ga nikada i nije volela, koliko god se trudio, nije obraćala pažnju više na njega, kako je zaboravila da im je tada godišnjica upoznavanja u istoj vinariji. Pijana sam ga napala da je on nju prevario. Kaže dobio je pažnju i strast koja mu je bila toliko potrebna. Sutradan trezna sam shvatila da sam i ja bivšeg počela uzimati zdravo za gotovo i da me je verovatno prevario iz istog razloga."

foto: Profimedia

