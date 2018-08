ČOVEK NIJE ROĐEN DA BUDE MONOGAMAN, TO JE LJUDSKA IZMIŠLJOTINA: Mia (28) ima dečka 5 godina, a sada priznaje zašto ga sve vreme vara!

O muškim preljubama zna se sve, dok se ženski tajni ljubavni život i dalje mnogo teže prašta.

Zašto žene zapravo varaju? Četiri žene su objasnile u kojim situacijama su to učinile.

LJUBAVNIK KAO OSVETA

"Znala sam da me suprug već godinama varao, gdje god je stigao, pa sam i ja odlučila da varam njega. Doslovno sam donela odluku da nekog nađem. Ipak stvari su se zakomplikovale. Dok je moj muž varanje doživljavao kao neki sport ili hobi, ja sam se u svog ljubavnika zaljubila i bila na rubu da ostavim muža. Kad je saznao, priredio mi je pravi pakao. Ono što me najviše razljutilo bilo je što su njemu njegove avanture bile gotovo kao nešto što se podrazumeva dok je moju doževio kao smak sveta. Nismo se razveli zbog dece, ali nije mi žao što sam ga prevarila. Nakon toga se malo smirio po pitanju varanja". Marija, 34

foto: Profimedia

LJUBAVNIK KOLEGA

"Krenulo je susretima na puš pauzi ispred firme. Marko je bio novi kolega, visok i zgodan muškarac zbog kog su se usplahirile sve solo žene u kancelariji. Meni je to kao srećno udatoj ženi bilo simpatično, čak sam pokušala da spojim jednu kolegicu s njim. Svideo mi se jer nije bio impresioniran njihovom pažnjom, šta više kao da uopšte nije shvatao koliko je zgodan. Umesto s nekom od njih, pauze za ručak radije je provodio sa mnom i malo po malo desila nam se hemija. To mi je bilo najljepše i najuzbudljivije, ali i najgore razdoblje života. Započeli smo ljubavničku vezu, svi su sumnjali, a ja nisam znala šta da radim. Znam da će zvučati licemerno, ali volela sam i još uvek volim svog supruga. No udala sam se u dvadesetoj i nakon 12 godina braka naprosto me povuklo svo to uzbuđenje i seksualna napetost novog odnosa. Viđali smo se tri meseca, a onda sam ja prekinula. Nisam mogla svog muža pogledati u oči i užasno me pekla griža savest. Dobra je stvar da smo uspeli ostati prijatelji i da se na poslu ne osećam nelagodno kad je moj bivši ljubavnik u blizini. I on se u međuvremenu oženio, pa se sad šalim kako ćemo se opet spetljati u staračkom domu" Franka, 32

foto: Profimedia

LJUBAVNICI - množina

"Uverena sam da čovek nije projektovan da bude monogaman, to je naša izmišljotina i ljudi se već vekovima muče u svojim manje ili više uspešnim pokušajima da ostanu verni. Ja sam rano shvatila kako monogamija nije za mene, ali mogu u glavi razlučiti seks od emocija tako da imam stalnog dečka već pet godina i par ljubavnika s kojima se povremeno viđam, isključivo radi fizikalija. I nemam grižu savest zbog toga. Ono za što se ne zna, ne boli"! Mia, 28

LJUBAVNIK IZ MLADOSTI

"Na faksu sam imala kratku aferu s Jerkom, prezgodnim i predobro građenim Dalmatincem za kojim su patile sve devojke sa moje godine. Ostavio me nakon dve nedelje jer se zaljubio u drugu, pa u treću...Uglavnom prilično je iskorišćavao svoj status poželjnog frajera, a ja sam još mesecima patila nadajući kako će me opet poželeti. I jeste, osam godina kasnije, kad smo se slučajno sreli u Zagrebu, u kojem smo oboje studirali a ja ostala da živim i udala se. Pozvao me na kafu da nadoknadimo izgubljeno vreme, no čim sam sela, znala sam da je to bila greška. Osećala sam se kao da mi je opet osamnaest, a on me zasipao komplimentima. Popili smo bocu vina i završili u nekoj sobi. Naša veza i danas, pet meseci kasnije, traje. Zapravo nije to veza, to su seksualni susreti koji se dese kad god je on u gradu ( inače živi na moru). Između toga gotovo da i nema komunikacije, tu i tamo neki vrući SMS. Mislim da ću uskoro morati prekinuti jer osećam da se zaljubljujem, a i moj muž je primetio da se sa mnom nešto događa. Jerko se naravno ništa nije projenio. I dalje je igrač u kog se ne može pouzdati." Majda, 34

foto: Profimedia

Kurir.rs/Cosmopolitan. Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir