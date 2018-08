ISPOVEST ŽENE KOJA JE PREŽIVELA LJUBAVNU DRAMU: Bila mi je oslonac, a onda sam pronašla OVE poruke i srušio mi se svet!

Jedna anonimna žena (33) se razočarala u svoju najbolju prijateljicu i muža.

Kao što biva u svim ljubavnim dramama, njih dve su bile super drugarice. A preko noći prijateljstvo je "puklo" zbog jednog muškarca i noći u kojoj je strast bila jedini pokretač.

Ona je za britanski magazin "The Sun" ispričala svoju priču.

"Znala sam da nešto nije u redu kad me je prijateljica pitala kako je prošao razgovor za posao, a znam da joj nisam ništa o tome rekla. Kad sam je pitala kako zna za razgovor, rekla mi je da joj je to spomenuo moj muž, kad su se dopisivali o radovima koje izvodi njegov brat u njenoj kući. To me mučilo i odlučila sam da pogledam poruke na njegovom telefonu. Većina poruka bila je izbrisana, ali sam pronašala nekoliko u kojima se bilo puno poljubaca i nežnosti", navela je ova žena koja nije želela da otkrije svoj identitet.

Priznala je da su njih troje oduvek bili jako dobri.

foto: Profimedia

"Ona je pre nekoliko godina prolazila kroz jako teško razdoblje i ja sam bila njen oslonac. Muž joj se kockao i drogirao se, socijalna služba je htela da im oduzme decu. Pomagala sam joj, osećala sam se kao druga majka njenoj deci. Ona je tad prolazila kroz razvod i pokušavala je da stane na noge. Nas troje smo često provodili vreme zajedno, njena deca su s našim sinom koji ima osam godina", napisala je.

Pre nekoliko meseci svo troje su popili malo više, smejali se, a muž ove čitatljke prepričavao je svoje prvo seksualno iskustvo.

"Veče se završilo seksom utroje. U tom trenu seks je bio zabavan, ali danas bih najradije da se to nije dogodilo. Nedavno sam saznala da se njih dvoje dopisuju iza mojih leđa, a možda i nešto drugo. Jasno sam joj dala do znanja da nas dve više nismo prijateljice. Odlučila sam reći mužu da znam za poruke, na šta mi je on odgovorio da mu je jako žao da se to dogodilo. Čini mi se da mu je žao što sam ih "ulovila". Naši životi postali su jako komplikovani i puni nepoverenja", ispričala je žena koja je ostala bez prijateljica, a i sa mužem sa kojim nije u najboljim odnosima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/TheSun/Foto. Profimedia

Kurir

Autor: Kurir