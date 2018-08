OŽENIO SE PRE 7 GODINA I OD TADA NEMA SEKS: Žena mu je priznala da sa njim nikada nije uživala, pa je iz očaja uradio OVO!

Nije neobično da u životu svakog para dođe razdoblje u kom parovi neko vreme opšte nemaju seks. Ponekad ljudi jednostavno nisu raspoloženi, nekad su umorni ili ih boli glava.

Međutim, kada vaš seksualni život zamre na – sedam godina – to baš i nije uobičajeno. No, jedan tužni otac se na internetu požalio upravo na to - nije imao seks sa suprugom otkad su se venčali.

"Otac sam dvoje divne dece, žena i ja smo u srednjim četrdesetim, u braku smo sedam godina, a uopšte smo zajedno 11 godina. Otkad smo se venčali, nismo imali seks. Ja imam veliku želju za seksom, ali moja žena nema nikakav libido. Priznaje kako ne želi seks i kako nikad nije u tome uživala (što mi je novost jer nam je na početku seks bio super). Ona ima vrlo nisko samopouzdanje iako joj ja redovno dajem komplimente, kupujem donji veš i druge lepe stvari. Ona radi svega nekoliko sati nedeljno, ali uglavnom ja kuvam. Nedavno sam počeo da razmišljam o tome kako mi život prolazi, a moja supruga kaže da to nije njen problem. Ne želi ići na savetovanje ni kod doktora, jer jednostavno ne vidi ništa loše", napisao je neutešni muž.

Korisnici savetuju

“Ja sam čak bio kod doktora i tražio lekove koji će mi sniziti libido, no svi su mi rekli da to na tržištu ne postoji, a nije ni zdravo", napisao je korisnik foruma i zamolio za pomoć ostale. Nije načisto treba li ostaviti ženu i rizikovati da njegova deca budu povređena ili se pomiriti s činjenicom da verovatno više nikad u životu neće voditi ljubav.

Ljudi su bili puni razumevanja nudeći mu reči podrške i eventualne razloge za nizak libido njegove supruge.

"Verujem da je ovo izrazito teška situacija. Postoji li razlog za njen gubitak libida? Razmišljam, ako je prošlo sedam godina, je li imala traumatičan porođaj ili trudnoću? Savetovanje bi vam pomoglo, ali biće teško ako ona nije zainteresovana", poručila je jedna mama na forumu.

