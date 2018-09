VIDELA JE ŽENU KAKO SEDI NA PODU PRODAVNICE I PLAČE: Obratila joj se pismom i oduševila sve MAJKE, ovo je razlog!

Žena je napisala dirljivo pismo majci koja se slomila u supermarketu zbog detetovog izliva besa.

U pismu joj je poručila da je "je.eno dobra mama". Korisnica britanskog foruma o roditeljstvu javno je podržala ženu koju je videla kako sedi na podu prodavnice i plače. Objasnila je da je sa ženom bio maleni sinčić od dve godine, kog je uhvatila žuta minuta.

Poručila je majci kako nije sama i istakla da je dotična pokazala koliko je dobra majka samim tim što joj je toliko stalo da se slomila u javnosti i dodala je:

"To je najteži posao na svetu i svi mi imamo trenutke u kojima nam se sve skupi pa moramo da sedimo na podu supermarketa i isplačemo se."

Pismu su se odmah priključile i druge majke izražavajući podršku.

"Hvala što si ovo objavila. Nadam se da će ta žena to videti", napisala je jedna korisnica, dok su druge priznale da se dive jer je uopšte imala hrabrosti da povede tako malo dete u šoping.

Neke su mame podelile i sopstvena iskustva.

"Moj je dvogodišnjak sinoć bio pravo zlo. Hvala Bogu da se to dogodilo kod kuće, ali sam svejedno plakala. Svima nam se to dogodilo", napisala je druga korisnica. No, pored svih pozitivnih komentara, našlo se i onih kojima je njeno pismo zasmetalo.

"Kada sam ja patila od postporođajne depresije, bilo bi mi užasno ponižavajuće da čitam o sebi na tako posećenom forumu, pogotovo ako s tom ženom nisam imala nikakav kontakt u supermarketu", "Zašto si to objavila na forumu umesto da si joj prišla i rekla joj nešto na licu mesta?", bili su ogorčeni neki korisnici.

