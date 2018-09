DAMJAN ME UDARIO SAMO JEDNOM, ALI SU NJEGOVE REČI BILE OŠTRIJE OD PESNICE: Živela sam u PAKLU 9 godina, a svaka žena koja TRPI isto treba da me posluša!

Žena koja je želela da ostane anonimna u jednom časopisu je podelila svoju ispovest, kako bi mnogim ženama pružila podršku.

Ona je bila žrtva zlostavljanja, pa je priznala da iako je muž udario samo jednom, trpela je torturu koja je gora od bilo koje pesnice.

"Prošlo je 5 godina od kako sam odlučila da napustim svoju vezu gde sam bila zlostavljana. Želim sa svima da podelim priču da bi ostale žene pobegle od muževa kao što je moj."

"Sve je počelo tako što sam bila u istom društvu sa Damjanom, koji mi je bio velika uteha s obzirom da sam sa svojih 20 godina bila brutalno silovana. Damjan je svuda išao sa mnom, a pratio me čak i na posao. Kako je vreme prolazilo, uselila sam se kod njega, jer nisam mogla više da podnesem da budem u kući gde se desila moja trauma, a on je mojim roditeljima obećao da će me čuvati."

"Nije me posebno privlačio, ali mi je bio "ruka spasa", pa sam mislila da je jedini na koga mogu da se oslonim - to nije bio slučaj. Postepeno sam počela da "cvetam" i oporavljam se, a onda sam počela da primećujem kako me Damjan konstantno vređa… Nazivao me debelom, iako sam čak imala manjak kilograma i kada god sam izlazila smejao se mojoj odeći. Kada smo izlazili sa prijateljima, čekao je trenutak da me isprovocira, a kada počnem da plačem, svi su ga žalili što "mora da vodi računa o meni".

"Izlasci sa drugaricama polako nisu ni dolazili u obzir, a čak i kada sam odlazila sa majkom u pozorište, on je vikao na mene kada se vratim kući. Oduvek sam bila ambiciozna, pa pored toga što sam istaknuta pevačica i tekstopisac, imam još mnogo hobija. S vremenom sam prestala da se bavim svim tim stvarima i osećala sam se beskorisno. Jedino mesto gde me puštao da idem bila je teretana."

"On me udario samo jednom, ali njegov oštar jezik bio mi je gori od pesnice. Naš seksualni život bio je hladan i ne mogu da nabrojim koliko puta je iskoristio to što sam silovana i pomenuo kroz razgovor, kao i koliko puta sam nazvana „čudakinjom“. Znala sam da posle 7 godina veze ne treba da se udam za njega, ali on je već platio i organizovao venčanje. Do tada sam mislila da toliko zavisim od njega, pa ako se ne udam, biću potpuno sama."

"Počela sam da se sečem po rukama i uzimam tablete, a tačno posle 18 meseci braka – predozirala sam se. Nikada neću zaboraviti njegove reči dok mi je gurao još tableta u usta:

"Učini nam svima uslugu i umri."

"Ni to me nije sprečilo da odem od njega, ali „kap koja je prelila čašu“ bilo je kada nije hteo da se vidi sa mojim bratom, koji je doputovao zbog nas. Tražila sam razvod. Koliko god sam se osetila slobodno zbog toga što je sud Damjanu naložio zabranu prilaska, mučilo me to što je dolazio u moj stan i krao mi stvari kada nisam tu. Sada se osećam jače nego ikada u životu, on ne može da kontroliše moje ambicije, snove i život uopšte. Devet godina sam živela u paklu, i svaka žena koja se nalazi u istoj situaciji treba da završi takvu priču. Nikada neće zažaliti", napisala je ona u svojoj ispovesti.

