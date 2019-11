VIDELA SAM ŠTA MOJ MUŽ RADI I ODVRATNO JE: Ima 31 godinu, a tek sam shvatila kad smo se venčali! Jednom sam došla kući i osetila SMRAD...

Svaka veza dođe do tačke u kojoj partneri počnu da pokazuju svoje "pravo" lice i male prljave tajne. Jedna žena rešila je sa svima da podeli naviku svog supruga koja joj se uopšte ne sviđa.

"Polako ludim zbog suprugove odvratne aktivnosti. Ne mogu to više da podnesem, ali opet mislim kako treba da prihvatim da niko nije savršen. Pokušala sam na lep način s njim da razgovarati o tome, ali ništa nismo postigli. Previše me sramota da pitam o tome nekoga u stvarnom životu, a želim da znam da li sam nerazumna jer mi to smeta", napisala je žena.

"On ima 31 godinu, u braku smo godinu dana i ta njegova navika je isplivala tek kada smo se venčali. Imam dovoljno godina i iskustva da znam kako je to normalno kod muškaraca, ali on smatra da je u redu "završiti posao" po posteljini dok mene nema. Jednom kada sam došla, osetila sam smrad, sela sam na krevet i shvatila da mi je ruka na mrlji od njegove sperme", požalila se žena i nastavila:

“Nastavio je to da radi, a kada sam mu rekla da znam, naljutio se i rekao kako je nemoguće da to saznam i počeo da me optužuje da njušim čaršave. To je odvratno. Definitivno nisam mislila da je takav", rekla je.

Da stvar bude još gora, žena se požalila kako suprug uopšte ne provodi kvalitetno vreme s njom kad su zajedno. Umesto da uživaju u intimi, on stalno visi na sajtovima i čita po celo veče.

"Ponekad mi se čini da mu idem na živce. Osećam se kao da imam ljutitog tinejdžera i nemam pojma kako to nisam pre shvatila", napisala je jedna devojka u komentaru

Drugi korisnici su izrazili šok u komentarima, a mnogi su joj otvoreno rekli neka ga ostavi.

"Šta je pozitivno u svemu tome? Čini se kao noćna mora i zaista ne vidim zašto bi ostala u tom braku, oprosti", neko joj je napisao.

