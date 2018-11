BUDUĆA SVEKRVA SE PRAVILA DA ME VOLI, PA ME OPASNO PONIZILA: Dobila sam GNUSNU poruku od nje pred venčanje, a sadržaj me doveo do LUDILA!

Mlada se pred samo venčanje slomila nakon što joj je buduća svekrva greškom poslala poruku u kojoj njeno biranje venčanice naziva "s.anjem" i vrijeđa njenu majku. Devojka je verovala da se odlično slaže s mamom svoga verenika, a svoj bol je podelila sa svima.

"Sa verenikom sam već 10 godina. Proveli smo divan dan i ja sam izabrala venčanicu. Moja mama je plakala, a i njegova je pustila suzu diveći se kako je haljina posebna. Nakon toga smo otišle na večeru, gde smo raspravljale o tome da li da uzmem muževo prezime posle udaje. Moja mama je predložila da devojačko prezime koristim za posao, a privatno se prezivam kao moj suprug. Svekrva se složila s time jer i sama tako radi za posao", požalila se devojka i nastavila:

"U poruci je pisalo da je ceo taj dan bio "šou s.anja" i da mi je moja mama predložila da ne uzmem njegovo prezime radi karijere. Povređena sam i besna jer ona širi laži o mojoj mami. Jako dobro zna da ona nije tako mislila kad je to rekla. Požalila sam se vereniku i on je zahtevao od majke da mi se izvini, no ona odbija. Najviše me brine to što ide okolo i ogovara moju mamu. Počinjem da mislim da je ljubomorna na nju."

"Ne znam što da radim sada. Srela sam buduću svekrvu i nije me ni pogledala, a kamoli razgovarala sa mnom", napisala je devojka, a na internetu su je savetovali da tu ženu u potpunosti isključi iz planova za venčanje.

