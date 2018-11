GODINAMA JE MOJA DRUGARICA PRIČALA SAMO O SEBI I ZASIPALA ME IZMIŠLJENIM PROBLEMIMA: Na mene nikada nije došao red, a onda smo sele na kafu... Evo šta je bila kap koja je PRELILA ČAŠU!

Jedna žena odlučila je sa svima da podeli kako se osećala zbog svoje prijateljice, sa kojom je prekinula svaki odnos.

Njena prijateljica je konstantno pričala o sebi, što joj je smetalo, a u komentarima na internetu su je podržale devojke koje su prošle kroz isto.

"Imala sam drugaricu koja je zaista mnogo pričala o sebi. Danima, nedeljama, mesecima, godinama... Zvala bi me telefonom svaki dan (nekih dana i po više puta) i bukvalno me zasipala svim mogućim podacima i sitnicama iz svog života. Uvek je bila u krizi, u problemu, njoj je naneta nepravda, prema njoj se nisu dobro ophodili. Rasprave o njenim "problemima" trajale bi satima. Svakih mesec, dva je bila pred razvodom, problemi na poslu bili su "katastrofalni", i sve tako", počela je žena i nastavila:

"Ja nisam nikad "dolazila na red", kad sam promenila posao nije me pitala ni kako mi je tu, kad sam putovala negde nikad me nije pitala kako sam se provela. Vrhunac je bio jednom kad je, po običaju, počela da gnjavi kako se ugojila i prokomentarisala kako nam se to svima desi tokom zime. Rekla sam joj da zaćuti za momenat, da se meni to nije desilo tokom zime nego da sam 6 meseci trudna, ali nisam došla do reči da joj to kažem. Ustala sam od stola, ostavila novac za kafu i napustila lokal u kom smo sedele i njen život."

