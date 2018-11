STARIJI BRAT (28) MOG DEČKA VRATIO SE IZ AUSTRALIJE, PA JE POČEO DA MI SE NABACUJE: Ćutala sam dok nije uradio OVO, a sada ne znam kako da me pusti na MIRU!

Devojka se obratila za pomoć stručnjaku, jer se našla u nezavidnom položaju iz kog ne zna da se izvuče sama. Dečkov stariji brat je teroriše lascivnim porukama i nagovara je na seks.

"Stariji brat mog dečka ne želi da me ostavi na miru, čak iako sam mu jasno rekla da nisam zainteresovana za njegovu ideju. Imam 20, a dečko s kojim sam u vezi 18 meseci ima 22 godine. Pre nekoliko nedelja, njegov brat (28) vratio se kući iz Australije. Činilo mi se da je drag, sve dok nismo ostali sami. Tada je počeo da mi se obraća na seksualan način. Ja sam mu rekla da sam srećna s njegovim bratom. Međutim, sada je počeo da mi šalje poruke u kojima me nagovara da imam seks s njim. Već sam počela da smišljam izgovore samo da ne moramo da se sretnemo. Kako da ga nateram da me već jednom pusti na miru?", pitala je uplašena devojka.

Deidre odgovara:

"To je vrsta zlostavljanja, koju on možda vuče iz načina na koji je tretirao svog mlađeg brata. Možda je to što ne želiš da budeš bezobrazna i drska prema njemu zapravo i ublažilo njegovo shvatanje tvojih odbijanja. Reci mu da ćeš, ako ti još samo jednom pristupi neprikladno, sve reći njegovom bratu, a onda ga i blokirati."

