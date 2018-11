SLAVE NE MOGU DA SE ZAMISLE BEZ NJIH: Evo koliko SARMA zaista može da stoji u FRIŽIDERU, a koliko u ZAMRZIVAČU!

Zima je nezamisliva bez sarme, a njih obično skuvamo više, pa podgrevamo ili stavimo u zamrzivač. Zbog toga smo pitali nutricionistu kako i koliko smemo da je čuvamo.

Prema rečima nutricioniste Branke Mirković, sarme u frižideru mogu da ostanu sveže i do nedelju dana, a u slučaju da ne planirate da ih sve pojedete za ovo vreme, dobro rešenje predstavlja zamrzivač u kom mogu da ostanu sveže 3 do 4 meseca.

- Sarma i uopšte sva jela od kiselog kupusa koje kuvamo sa dosta suvog mesa, kao što je podvarak i svadbarski kupus, mogu dugo da stoje ako se na pravilan način čuvaju, jer se želatiniraju i to je ono što ih održava. U međuvremenu podgrevamo samo ono što mislimo da pojedemo, jer kupus i sve ostalo čestim podgrevanjem gubi nutritivnu vrednost. Sarma se može i zamrznuti, a u zamrzivaču može da stoji do četiri meseca. Pre zamrzavanja sarmu treba ohladiti i razdeliti u porcije. Kad je odmrzavamo, to treba da činimo polako u frižideru. Isto tako, treba da pazimo da odmrznemo samo koliko ćemo da pojedemo, jer jednom odmrznutu hranu nije dobro ponovno zamrzavati - upozorava nutricionista.

Kiseli kupus ima vrlo malo kalorija i izvrstan je izvor vitamina C koji štiti imunitet. Kako savetuje nutricionista, jela od kiselog kupusa trebalo bi spremati u pekaču u rerni na umerenoj temperaturi par sati i, pri tome, izbegavati jake zaprške.

