CEO VIKEND NISMO IZLAZILI IZ KREVETA, ALI SE SLEDEĆEG JUTRA SVE PROMENILO: Isti muškarac sviđao mi se 5 godina, pa me dočekao HLADAN TUŠ!

Anonimna devojka se požalila stručnjaku u vezi jednog muškarca sa kojim je imala seksualni odnos, a posle ga nije videla.

"Provela sam divan, seksi vikend s muškarcem koji mi se sviđa već godinama, ali on se sada totalno ohladio od mene. Upoznala sam ga pre pet godina i viđamo se jednom godišnje na sajamskoj izložbi. Svaki put pomalo flertujemo, ali ništa više od toga. Ove me godine me pozvao kod sebe u goste za vikend. Bila sam uzbuđena jer mi se on stvarno sviđa. Imam 27, a on 33 godine. On živi u Londonu, a ja oko 320 kilometara dalje na severu", počela je devojka, pa dodala:

"Sela sam na voz u petak uveče i on me dočekao. Otišli smo na piće, a onda u njegov stan. Imali smo seks smo se te noći i bilo je fantastično. Bolji je u krevetu od ijednog drugog muškarca s kojim sam spavala. U subotu me izveo i večerali smo u finom italijanskom restoranu. Još smo malo popili i kod njega kući, pa se preselili u spavaću sobu, gde smo opet imali seks. Zaista sam osetila da imamo nešto posebno. Ali, sledećeg se dana sve promenilo."

Ipak, da nije sve sjajno, devojka je saznala dan kasnije, kada ju je isti muškarac skoro ignorisao.

"Činilo se kao da ne može da dočeka da me odveze na stanicu. Čak me nije ni odvezao na kraju, već mi je samo rekao koji tramvaj da "lovim". Rekao je da mu se javim kada dođem kući, ali osećam da je samo bio pristojan, a da ga zapravo nije bilo briga jesam li sigurno stigla. Nisam mu se javila, a ni on nije pitao. Bilo je to pre šest nedelja, a još uvek ni reči od njega. Mislila sam da će sve biti drugačije nakon seksa. Uskoro mu je rođendan i ne znam da li da mu čestitati. Ne želim da budem hladna poput njega", završila je ona.

Stručnjak odgovara:

"On se pokajao zbog seksa s tobom ili se uplašio da bi ti mogla pomisliti kako vi sad imate nešto što bi se moglo nazvati vezom. Koji god razlog bio, rezultat je za tebe isti. Tip te očito iskoristio samo za seks, dao ti nadu da bi od vas moglo nešto biti, a onda te izbacio iz svog života. Petljajući se s takvim tipom muškarca, ostaćeš povređena. Nemoj mu ništa slati za rođendan, nije zaslužio. Ostavi to iza sebe i druži se s prijateljima. Kad ti se sledeći put neko svidi, prvo ga dobro upoznaj umesto da mu skočiš u krevet."

Kurir.rs/The Sun, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir