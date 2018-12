NE JEDE NIŠTA PO 8 DANA, A IMA PRAVO ZMIJSKO TELO: Ovaj napitak pije svaki sat vremena i ima mišiće ko BILDER! (FOTO)

Fil Flok (28) nije jeo ništa tokom prošlogodišnjih praznika zato što je bio na kontoverznoj dijeti, koja mu je bukvalno prepolovila telo i napokon učinila da bude zadovoljan svojim izgledom.

Dok je radio kao filmski stvaralac, bukvalno nije imao vremena za sebe niti da brine o zdravlju i izgledu. Iako je imao komplekse, dani su mu se izvlačili i on je bivao sve deblji i deblji.

Prošle godine je Fil odlučio da dva meseca pre Nove godine provede na restriktivnoj dijeti zavnoj "zmija", koja uključuje osam dana bez ikakve hrane.

Njegovi božićni praznici su izgledali ovako: veče pred Božić je popio čaj sa šećerom i tu je napravio grešku, jer je mislio da su mu ponudili dijetalni napitak; na dan Božića nije uneo ništa u organizam; naredni dan je pio samo vodu.

Iako je sada došao do nivoa kad njegova težina raste jer naporno vežba, Flok i dalje smatra da periodično treba da pročisti svoj organizam tako što će ispratiti "zmijsku dijetu" i što neće jesti čak osam dana.

Dijeta "zmija" je jako popularna i podrazumeva da se prva tri dana ne unose nikakve druge namirnice u organizam osim "zmijskog napitka" i to tako što ćete ga piti na svaki sat do dva.

"Zmijski napitak" se sastoji od vode, soli, kalijum hlorida, sode bikarbone i magnezijum sulfata. Navodno pomaže pri smanjenju nivoa šećera u jetri, što dovodi do toga da telo koristi zalihe masti kao izvor energije kako bi normalno funkcionisalo.

Iako se govorilo da je ova dijeta dobra za dijabetes tipa 2 i da čak može da pomogne u njegovom lečenju, stručnjaci upozoravaju da ona može da bude jako opasna.

Naime, dokazano je da ako ne jedete ništa tokom 72 sata, sve što ste izgubili na težini, vratićete čim počnete da jedete, pa taman unosili i najlaganije namirnice.

Bez obzira na sve opasnosti Flok se odlučio na ovu dijetu jer je želeo da na brz način povrati staru težinu.

- Tokom srednje škole sam bio sportski trener i bio sam u super formi, ali kada se taj period mog života završio, počeo sam da živim mnogo brže i nezdravije i jeo sam sve što mi je došlo pod ruku - kaže Flok.

Pred kraj 2017. godine je shvatio da mora da izbalansira svoj poslovni i privatni život i počeo je da trenira. Dao je sebi dva meseca da se vrati na staro i da ponovo bude lepotan.

Najteži deo mu je bio da izbaci ugljene hidrate, jer je voleo da jede testo, ali posle par nedelja je i to prihvatio.

Baš u vreme Božića zapala mu je "zmijska" dijeta i trebalo je da se suoči sa striktnim načinom ishrane koji ne uključuje gotovo ništa. Bilo mu je jako teko, ali je izdržao.

- Ovo mi je bilo najteže vreme u životu. Moji najmiliji uživaju u ćaskanju i grickanju dok ja zamišljam kako jedem svoje prste - opisuje svoje stanje Flok i dodaje da su ga svi osuđivali i da mu je to najteže palo.

Tada nije jeo tri dana, a kaže da može da izdrži i osam.

- Privukla me je ova dijeta jer dolazi do ketoze gde se sagorevaju masti umesto ugljenih-hidrata i proteina da bi se dobila energija. Znao sam da je to jedini način da brzo skinem kilograme - objašnjeva Flok.

Ima dana kada ne pije ni vodu i tada kaže da je na "suvoj dijeti", a ovakvu restrikciju je izdržao najduže 80 sati.

Flok vežba svaki dan i ima izvajane mišiće kojim abi mnogi muškarci pozavideli.

Ali on kaže da je najbitnije što vežba psihu tokom dijete, jer svakim danom postaje sve odlučniji.

